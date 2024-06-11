https://ria.ru/20240611/krokus-1952150181.html

Бортников заявил о причастности Украины к теракту в "Крокусе"

Бортников заявил о причастности Украины к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 11.06.2024

Бортников заявил о причастности Украины к теракту в "Крокусе"

Российские спецслужбы подтвердили причастность военной разведки Украины к организации теракта в "Крокус сити холле", заявил директор ФСБ Александр Бортников на... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:35

2024-06-11T12:35

2024-06-11T13:25

теракт в "крокус сити холле"

украина

россия

александр бортников

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Российские спецслужбы подтвердили причастность военной разведки Украины к организации теракта в "Крокус сити холле", заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. "Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", - сказал он. Бортников уточнил, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей резонансных преступлений на территории России, а также оказывают содействие в подготовке и оснащении международным террористическим организациям. В мае на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке Бортников заявил, что "непосредственное отношение" к теракту в "Крокусе" "имеет военная разведка Украины". Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус сити холл" полностью сгорел. В конце апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта в "Крокус сити холле" шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в его организации участвовали граждане нескольких стран.

https://ria.ru/20240607/krokus-1951193928.html

https://ria.ru/20240601/krokus-1949817825.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

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Бортников о причастности военной разведки Украины к организации теракта в "Крокусе" Российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к организации теракта в "Крокус сити холле", заявил директор ФСБ России Александр Бортников. 2024-06-11T12:35 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность