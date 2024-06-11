https://ria.ru/20240611/krokus-1952150181.html
Бортников заявил о причастности Украины к теракту в "Крокусе"
Бортников заявил о причастности Украины к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 11.06.2024
Бортников заявил о причастности Украины к теракту в "Крокусе"
Российские спецслужбы подтвердили причастность военной разведки Украины к организации теракта в "Крокус сити холле", заявил директор ФСБ Александр Бортников на... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:35
2024-06-11T12:35
2024-06-11T13:25
теракт в "крокус сити холле"
украина
россия
александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Российские спецслужбы подтвердили причастность военной разведки Украины к организации теракта в "Крокус сити холле", заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. "Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", - сказал он. Бортников уточнил, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей резонансных преступлений на территории России, а также оказывают содействие в подготовке и оснащении международным террористическим организациям. В мае на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке Бортников заявил, что "непосредственное отношение" к теракту в "Крокусе" "имеет военная разведка Украины". Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус сити холл" полностью сгорел. В конце апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта в "Крокус сити холле" шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в его организации участвовали граждане нескольких стран.
https://ria.ru/20240607/krokus-1951193928.html
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Бортников о причастности военной разведки Украины к организации теракта в "Крокусе"
Российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к организации теракта в "Крокус сити холле", заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
2024-06-11T12:35
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PT1M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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украина, россия, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Россия, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Бортников заявил о причастности Украины к теракту в "Крокусе"
Директор ФСБ Бортников: разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе"