https://ria.ru/20240611/koreya-1952090819.html

Южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы на границе с КНДР

Южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы на границе с КНДР - РИА Новости, 11.06.2024

Южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы на границе с КНДР

Южнокорейские военные 9 июня сделали ряд предупредительных выстрелов в сторону около 20 солдат КНДР, несколько нарушивших межкорейскую границу,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T05:48

2024-06-11T05:48

2024-06-11T05:55

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 11 июн — РИА Новости. Южнокорейские военные 9 июня сделали ряд предупредительных выстрелов в сторону около 20 солдат КНДР, несколько нарушивших межкорейскую границу, предположительно, по ошибке, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. Сообщается, что около 12:30 (6.30 мск) в воскресенье около 20 северокорейских солдат ненадолго пересекли военно-демаркационную линию в демилитаризованной зоне (DMZ) на центральном участке границы, а затем вернулись на северокорейскую сторону после того, как военные Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы и радиопередачи. После этого никакой необычной активности зафиксировано не было. Южнокорейские военные предполагают, что северяне выполняли какую-то задачу внутри демилитаризованной зоны и пересекли границу "непреднамеренно". Как пояснили в ОКНШ, в настоящее время демилитаризованная зона густо заросла травой и кустарником, из-за чего пограничные знаки трудно разглядеть. "После наших предупредительных выстрелов они сразу вернулись на северокорейскую сторону, мы считаем, что они не имели намерения вторгнуться на нашу территорию", — заявил представитель ОКНШ Ли Сон Чжун. Инцидент произошел всего за несколько часов до того, как Южная Корея впервые за шесть лет возобновила трансляцию по громкоговорителям на границе с Севером в ответ на кампанию КНДР по запуску воздушных шаров с мусором.

https://ria.ru/20240529/kndr-1949038150.html

https://ria.ru/20240604/rnkhap-1950344170.html

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, кндр (северная корея)