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Южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы на границе с КНДР - РИА Новости, 11.06.2024
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05:48 11.06.2024 (обновлено: 05:55 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/koreya-1952090819.html
Южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы на границе с КНДР
Южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы на границе с КНДР - РИА Новости, 11.06.2024
Южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы на границе с КНДР
Южнокорейские военные 9 июня сделали ряд предупредительных выстрелов в сторону около 20 солдат КНДР, несколько нарушивших межкорейскую границу,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T05:48
2024-06-11T05:55
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 11 июн — РИА Новости. Южнокорейские военные 9 июня сделали ряд предупредительных выстрелов в сторону около 20 солдат КНДР, несколько нарушивших межкорейскую границу, предположительно, по ошибке, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. Сообщается, что около 12:30 (6.30 мск) в воскресенье около 20 северокорейских солдат ненадолго пересекли военно-демаркационную линию в демилитаризованной зоне (DMZ) на центральном участке границы, а затем вернулись на северокорейскую сторону после того, как военные Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы и радиопередачи. После этого никакой необычной активности зафиксировано не было. Южнокорейские военные предполагают, что северяне выполняли какую-то задачу внутри демилитаризованной зоны и пересекли границу "непреднамеренно". Как пояснили в ОКНШ, в настоящее время демилитаризованная зона густо заросла травой и кустарником, из-за чего пограничные знаки трудно разглядеть. "После наших предупредительных выстрелов они сразу вернулись на северокорейскую сторону, мы считаем, что они не имели намерения вторгнуться на нашу территорию", — заявил представитель ОКНШ Ли Сон Чжун. Инцидент произошел всего за несколько часов до того, как Южная Корея впервые за шесть лет возобновила трансляцию по громкоговорителям на границе с Севером в ответ на кампанию КНДР по запуску воздушных шаров с мусором.
https://ria.ru/20240529/kndr-1949038150.html
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в мире, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
Южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы на границе с КНДР

Южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы в сторону солдат КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joonГраница Северной и Южной Кореи
Граница Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Граница Северной и Южной Кореи. Архивное фото
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СЕУЛ, 11 июн — РИА Новости. Южнокорейские военные 9 июня сделали ряд предупредительных выстрелов в сторону около 20 солдат КНДР, несколько нарушивших межкорейскую границу, предположительно, по ошибке, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.
Сообщается, что около 12:30 (6.30 мск) в воскресенье около 20 северокорейских солдат ненадолго пересекли военно-демаркационную линию в демилитаризованной зоне (DMZ) на центральном участке границы, а затем вернулись на северокорейскую сторону после того, как военные Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы и радиопередачи. После этого никакой необычной активности зафиксировано не было.
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Южнокорейские военные предполагают, что северяне выполняли какую-то задачу внутри демилитаризованной зоны и пересекли границу "непреднамеренно".
Как пояснили в ОКНШ, в настоящее время демилитаризованная зона густо заросла травой и кустарником, из-за чего пограничные знаки трудно разглядеть.
"После наших предупредительных выстрелов они сразу вернулись на северокорейскую сторону, мы считаем, что они не имели намерения вторгнуться на нашу территорию", — заявил представитель ОКНШ Ли Сон Чжун.
Инцидент произошел всего за несколько часов до того, как Южная Корея впервые за шесть лет возобновила трансляцию по громкоговорителям на границе с Севером в ответ на кампанию КНДР по запуску воздушных шаров с мусором.
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