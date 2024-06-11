https://ria.ru/20240611/konferentsiya-1952191621.html

Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком

Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком - РИА Новости, 11.06.2024

Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал междусобойчиком саммит по Украине в Швейцарии, он считает, что там обсудят "никчемную и тупиковую" "формулу мира" Владимира... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:02

2024-06-11T15:02

2024-06-11T15:24

специальная военная операция на украине

украина

швейцария

в мире

сергей лавров

россия

владимир зеленский

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал междусобойчиком саммит по Украине в Швейцарии, он считает, что там обсудят "никчемную и тупиковую" "формулу мира" Владимира Зеленского"В выступлениях некоторые страны, немного, не большинство, упоминали Украину в исключительно в том, что касается необходимости отойти от любых односторонних инициатив и продвигать урегулирование не путем созыва междусобойчиков, который на днях откроется в Швейцарии, где в качестве основы для дискуссии безальтернативно заявлена совершенно пустая и никчемная, тупиковая "формула мира" Зеленского",- сказал российский министр в ходе пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ.При этом Лавров добавил, что главы МИД Китая, Бразилии говорили о том, что важно искать новую основу для продвижения урегулирования, которая должна быть приемлема обеим сторонам.

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

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швейцария

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украина, швейцария, в мире, сергей лавров, россия, владимир зеленский