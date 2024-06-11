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Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 11.06.2024 (обновлено: 15:24 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/konferentsiya-1952191621.html
Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком
Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком - РИА Новости, 11.06.2024
Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал междусобойчиком саммит по Украине в Швейцарии, он считает, что там обсудят "никчемную и тупиковую" "формулу мира" Владимира... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:02
2024-06-11T15:24
специальная военная операция на украине
украина
швейцария
в мире
сергей лавров
россия
владимир зеленский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал междусобойчиком саммит по Украине в Швейцарии, он считает, что там обсудят "никчемную и тупиковую" "формулу мира" Владимира Зеленского"В выступлениях некоторые страны, немного, не большинство, упоминали Украину в исключительно в том, что касается необходимости отойти от любых односторонних инициатив и продвигать урегулирование не путем созыва междусобойчиков, который на днях откроется в Швейцарии, где в качестве основы для дискуссии безальтернативно заявлена совершенно пустая и никчемная, тупиковая "формула мира" Зеленского",- сказал российский министр в ходе пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ.При этом Лавров добавил, что главы МИД Китая, Бразилии говорили о том, что важно искать новую основу для продвижения урегулирования, которая должна быть приемлема обеим сторонам.
https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html
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украина, швейцария, в мире, сергей лавров, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Швейцария, В мире, Сергей Лавров, Россия, Владимир Зеленский
Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком

Глава МИД Лавров назвал конференцию по Украине в Швейцарии междусобойчиком

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал междусобойчиком саммит по Украине в Швейцарии, он считает, что там обсудят "никчемную и тупиковую" "формулу мира" Владимира Зеленского
«
"В выступлениях некоторые страны, немного, не большинство, упоминали Украину в исключительно в том, что касается необходимости отойти от любых односторонних инициатив и продвигать урегулирование не путем созыва междусобойчиков, который на днях откроется в Швейцарии, где в качестве основы для дискуссии безальтернативно заявлена совершенно пустая и никчемная, тупиковая "формула мира" Зеленского",- сказал российский министр в ходе пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ.
При этом Лавров добавил, что главы МИД Китая, Бразилии говорили о том, что важно искать новую основу для продвижения урегулирования, которая должна быть приемлема обеим сторонам.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаШвейцарияВ миреСергей ЛавровРоссияВладимир Зеленский
 
 
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