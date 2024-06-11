https://ria.ru/20240611/kompensatsiya-1952104162.html
Москалькова предложила ввести компенсацию за необоснованные задержания
Москалькова предложила ввести компенсацию за необоснованные задержания - РИА Новости, 11.06.2024
Москалькова предложила ввести компенсацию за необоснованные задержания
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предлагает внедрить в КоАП РФ механизм возмещения вреда для тех, кто был незаконно или необоснованно... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:02
2024-06-11T09:02
2024-06-11T09:04
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предлагает внедрить в КоАП РФ механизм возмещения вреда для тех, кто был незаконно или необоснованно задержан, или иными способами привлечен к административной ответственности, следует из доклада омбудсмена за 2023 год. "Полагаем необходимым рассмотреть вопрос об установлении в КоАП РФ особого компенсаторного механизма по аналогии с УПК РФ, предусматривающим институт реабилитации лиц, незаконно и необоснованно подвергнутых уголовному преследованию", - говорится в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости. В данный момент КоАП РФ не предусматривает никакой реабилитации и возмещения вреда для тех россиян, что были незаконно или необоснованно задержаны, или попали под административную ответственность, отмечается в докладе. Возмещение вреда проходит в порядке искового производства, это налагает на истца необходимость доказывания обстоятельств задержания. "Такое возмещение крайне актуально в случае причинения вреда незаконным арестом, лишением права управления транспортным средством, обязательными работами и другими строгими административными наказаниями", - следует из доклада. Кроме того, согласно докладу, в КоАП РФ отсутствует порядок обжалования постановлений об избрании меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, говорится в докладе. "Полагаем целесообразным предусмотреть в КоАП РФ порядок обжалования задержания, медицинского освидетельствования на состояние опьянения, изъятия вещей и документов, ареста товаров, транспортных средств и иных вещей", - говорится в документе.
https://ria.ru/20231006/priblizhenie-1900876694.html
https://ria.ru/20240203/gd-1925219058.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова предложила ввести компенсацию за необоснованные задержания
Москалькова предложила ввести механизм возмещения вреда за незаконные задержания
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предлагает внедрить в КоАП РФ механизм возмещения вреда для тех, кто был незаконно или необоснованно задержан, или иными способами привлечен к административной ответственности, следует из доклада
омбудсмена за 2023 год.
"Полагаем необходимым рассмотреть вопрос об установлении в КоАП РФ особого компенсаторного механизма по аналогии с УПК РФ, предусматривающим институт реабилитации лиц, незаконно и необоснованно подвергнутых уголовному преследованию", - говорится в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.
В данный момент КоАП РФ
не предусматривает никакой реабилитации и возмещения вреда для тех россиян, что были незаконно или необоснованно задержаны, или попали под административную ответственность, отмечается в докладе. Возмещение вреда проходит в порядке искового производства, это налагает на истца необходимость доказывания обстоятельств задержания.
"Такое возмещение крайне актуально в случае причинения вреда незаконным арестом, лишением права управления транспортным средством, обязательными работами и другими строгими административными наказаниями", - следует из доклада.
Кроме того, согласно докладу, в КоАП РФ отсутствует порядок обжалования постановлений об избрании меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, говорится в докладе.
"Полагаем целесообразным предусмотреть в КоАП РФ порядок обжалования задержания, медицинского освидетельствования на состояние опьянения, изъятия вещей и документов, ареста товаров, транспортных средств и иных вещей", - говорится в документе.