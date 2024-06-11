https://ria.ru/20240611/kompensatsiya-1952104162.html

Москалькова предложила ввести компенсацию за необоснованные задержания

Москалькова предложила ввести компенсацию за необоснованные задержания - РИА Новости, 11.06.2024

Москалькова предложила ввести компенсацию за необоснованные задержания

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предлагает внедрить в КоАП РФ механизм возмещения вреда для тех, кто был незаконно или необоснованно... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:02

2024-06-11T09:02

2024-06-11T09:04

общество

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предлагает внедрить в КоАП РФ механизм возмещения вреда для тех, кто был незаконно или необоснованно задержан, или иными способами привлечен к административной ответственности, следует из доклада омбудсмена за 2023 год. "Полагаем необходимым рассмотреть вопрос об установлении в КоАП РФ особого компенсаторного механизма по аналогии с УПК РФ, предусматривающим институт реабилитации лиц, незаконно и необоснованно подвергнутых уголовному преследованию", - говорится в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости. В данный момент КоАП РФ не предусматривает никакой реабилитации и возмещения вреда для тех россиян, что были незаконно или необоснованно задержаны, или попали под административную ответственность, отмечается в докладе. Возмещение вреда проходит в порядке искового производства, это налагает на истца необходимость доказывания обстоятельств задержания. "Такое возмещение крайне актуально в случае причинения вреда незаконным арестом, лишением права управления транспортным средством, обязательными работами и другими строгими административными наказаниями", - следует из доклада. Кроме того, согласно докладу, в КоАП РФ отсутствует порядок обжалования постановлений об избрании меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, говорится в докладе. "Полагаем целесообразным предусмотреть в КоАП РФ порядок обжалования задержания, медицинского освидетельствования на состояние опьянения, изъятия вещей и документов, ареста товаров, транспортных средств и иных вещей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231006/priblizhenie-1900876694.html

https://ria.ru/20240203/gd-1925219058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, татьяна москалькова