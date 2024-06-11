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В Казахстане ребенок умер от коклюша

В Казахстане ребенок умер от коклюша - РИА Новости, 11.06.2024

В Казахстане ребенок умер от коклюша

В Карагандинской области Казахстана зафиксирован летальный случай от коклюша, сообщила во вторник на брифинге в правительстве министр здравоохранения республики РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:03

2024-06-11T16:03

2024-06-11T16:03

в мире

казахстан

карагандинская область

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АЛМА-АТА, 11 июн - РИА Новости. В Карагандинской области Казахстана зафиксирован летальный случай от коклюша, сообщила во вторник на брифинге в правительстве министр здравоохранения республики Акмарал Альназарова. "И у нас, к сожалению, один летальный случай от коклюша в Карагандинской области. Поэтому я считаю, что здесь ответственность как родителей, которые прививают и которые не прививают, она должна быть солидарная", - сказала Альназарова. В казахстанском минздраве уточнили, что ребенок скончался 9 марта в возрасте 1 года и 11 месяцев, он не был привит. Тринадцатого марта правительство Казахстана выделило более 13 миллионов долларов на вакцинацию 800 тысяч непривитых в стране детей, в том числе от коклюша. Средства в виде целевых текущих трансфертов на приобретение доз вакцин и шприцев направили городским и областным мэриям. По данным министерства здравоохранения республики, по стоянию на конец марта 2024 года зарегистрировано 392 случая заболевания коклюшем среди детей до 14 лет. Из них 90% - дети до 5 лет. В 2023 году в Казахстане было подтверждено 400 случаев этого заболевания, при этом 91% заболевших - непривитые дети.

https://ria.ru/20231130/kor-1912849775.html

казахстан

карагандинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, карагандинская область