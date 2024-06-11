Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане ребенок умер от коклюша - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/koklyush-1952211896.html
В Казахстане ребенок умер от коклюша
В Казахстане ребенок умер от коклюша - РИА Новости, 11.06.2024
В Казахстане ребенок умер от коклюша
В Карагандинской области Казахстана зафиксирован летальный случай от коклюша, сообщила во вторник на брифинге в правительстве министр здравоохранения республики РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:03
2024-06-11T16:03
в мире
казахстан
карагандинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg
АЛМА-АТА, 11 июн - РИА Новости. В Карагандинской области Казахстана зафиксирован летальный случай от коклюша, сообщила во вторник на брифинге в правительстве министр здравоохранения республики Акмарал Альназарова. "И у нас, к сожалению, один летальный случай от коклюша в Карагандинской области. Поэтому я считаю, что здесь ответственность как родителей, которые прививают и которые не прививают, она должна быть солидарная", - сказала Альназарова. В казахстанском минздраве уточнили, что ребенок скончался 9 марта в возрасте 1 года и 11 месяцев, он не был привит. Тринадцатого марта правительство Казахстана выделило более 13 миллионов долларов на вакцинацию 800 тысяч непривитых в стране детей, в том числе от коклюша. Средства в виде целевых текущих трансфертов на приобретение доз вакцин и шприцев направили городским и областным мэриям. По данным министерства здравоохранения республики, по стоянию на конец марта 2024 года зарегистрировано 392 случая заболевания коклюшем среди детей до 14 лет. Из них 90% - дети до 5 лет. В 2023 году в Казахстане было подтверждено 400 случаев этого заболевания, при этом 91% заболевших - непривитые дети.
https://ria.ru/20231130/kor-1912849775.html
казахстан
карагандинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_164f469e1983c53dd58fba2f99cb43cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, карагандинская область
В мире, Казахстан, Карагандинская область
В Казахстане ребенок умер от коклюша

В Карагандинской области непривитый ребенок младше двух лет умер от коклюша

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 11 июн - РИА Новости. В Карагандинской области Казахстана зафиксирован летальный случай от коклюша, сообщила во вторник на брифинге в правительстве министр здравоохранения республики Акмарал Альназарова.
«
"И у нас, к сожалению, один летальный случай от коклюша в Карагандинской области. Поэтому я считаю, что здесь ответственность как родителей, которые прививают и которые не прививают, она должна быть солидарная", - сказала Альназарова.
В казахстанском минздраве уточнили, что ребенок скончался 9 марта в возрасте 1 года и 11 месяцев, он не был привит.
Тринадцатого марта правительство Казахстана выделило более 13 миллионов долларов на вакцинацию 800 тысяч непривитых в стране детей, в том числе от коклюша. Средства в виде целевых текущих трансфертов на приобретение доз вакцин и шприцев направили городским и областным мэриям.
По данным министерства здравоохранения республики, по стоянию на конец марта 2024 года зарегистрировано 392 случая заболевания коклюшем среди детей до 14 лет. Из них 90% - дети до 5 лет. В 2023 году в Казахстане было подтверждено 400 случаев этого заболевания, при этом 91% заболевших - непривитые дети.
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Власти назвали причину вспышки кори среди детей в Алма-Ате
30 ноября 2023, 11:42
 
В миреКазахстанКарагандинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала