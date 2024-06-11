Китай призвал третьи страны не вмешиваться в его сотрудничество с Россией
МИД КНР: третьи страны не должны подрывать торгово-экономические связи с Россией
© AP Photo / Andy WongФлаги России и Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Флаги России и Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 11 июн — РИА Новости. Третьи страны не должны подрывать торгово-экономические связи Пекина с Москвой, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Китай никогда не приемлет никаких незаконных односторонних санкций, нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией не должно нарушаться и подвергаться вмешательству каких-либо третьих сторон", — сказал он на брифинге.
Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин примет меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний.
Как сообщило в конце прошлой недели агентство Reuters, страны G7 могут сделать "жесткое предупреждение" мелким китайским банкам, которые якобы помогают Москве обходить санкции.
Кроме того, по данным СМИ, на саммите "Большой семерки" 13-15 июня в Италии лидеры стран будут обсуждать "угрозу, исходящую от активно развивающейся торговли России и Китая".
Предположительно, последуют официальные заявления, касающиеся китайских банков. При этом США и страны G7, вероятнее всего, не будут вводить санкции против них во время саммита. Кроме того, "предупреждение" не затронет крупные китайские кредитные организации.
По словам представителей Белого дома, Вашингтон и его партнеры готовы применить вторичные ограничительные меры в отношении банков и финансовых институтов, чтобы "сократить возможности России по обходу западных санкций".
Как заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва рассматривает планы Вашингтона помешать торговле с Пекином как вмешательство в отношения суверенных стран. Она добавила, что угрозы санкций не заставят Россию отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.
Во время государственного визита Владимира Путина в Китай стороны договорились наращивать торговлю и оптимизировать ее структуру. Как подчеркивал первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, за январь-апрель ее объемы выросли на семь процентов в годовом выражении.