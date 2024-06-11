https://ria.ru/20240611/kitay-1952160701.html

Китай призвал третьи страны не вмешиваться в его сотрудничество с Россией

Китай призвал третьи страны не вмешиваться в его сотрудничество с Россией - РИА Новости, 11.06.2024

Китай призвал третьи страны не вмешиваться в его сотрудничество с Россией

Третьи страны не должны подрывать торгово-экономические связи Пекина с Москвой, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:10

2024-06-11T13:10

2024-06-11T14:39

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ПЕКИН, 11 июн — РИА Новости. Третьи страны не должны подрывать торгово-экономические связи Пекина с Москвой, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь."Китай никогда не приемлет никаких незаконных односторонних санкций, нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией не должно нарушаться и подвергаться вмешательству каких-либо третьих сторон", — сказал он на брифинге.Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин примет меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний.Кроме того, по данным СМИ, на саммите "Большой семерки" 13-15 июня в Италии лидеры стран будут обсуждать "угрозу, исходящую от активно развивающейся торговли России и Китая". Предположительно, последуют официальные заявления, касающиеся китайских банков. При этом США и страны G7, вероятнее всего, не будут вводить санкции против них во время саммита. Кроме того, "предупреждение" не затронет крупные китайские кредитные организации.По словам представителей Белого дома, Вашингтон и его партнеры готовы применить вторичные ограничительные меры в отношении банков и финансовых институтов, чтобы "сократить возможности России по обходу западных санкций".Как заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва рассматривает планы Вашингтона помешать торговле с Пекином как вмешательство в отношения суверенных стран. Она добавила, что угрозы санкций не заставят Россию отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.

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https://ria.ru/20240511/partner-1945228132.html

https://ria.ru/20240525/kitay-1948295625.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, сша, джо байден, g7, экономика, пекин, мария захарова