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Китай призвал третьи страны не вмешиваться в его сотрудничество с Россией - РИА Новости, 11.06.2024
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13:10 11.06.2024 (обновлено: 14:39 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/kitay-1952160701.html
Китай призвал третьи страны не вмешиваться в его сотрудничество с Россией
Китай призвал третьи страны не вмешиваться в его сотрудничество с Россией - РИА Новости, 11.06.2024
Китай призвал третьи страны не вмешиваться в его сотрудничество с Россией
Третьи страны не должны подрывать торгово-экономические связи Пекина с Москвой, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:10
2024-06-11T14:39
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ПЕКИН, 11 июн — РИА Новости. Третьи страны не должны подрывать торгово-экономические связи Пекина с Москвой, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь."Китай никогда не приемлет никаких незаконных односторонних санкций, нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией не должно нарушаться и подвергаться вмешательству каких-либо третьих сторон", — сказал он на брифинге.Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин примет меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний.Кроме того, по данным СМИ, на саммите "Большой семерки" 13-15 июня в Италии лидеры стран будут обсуждать "угрозу, исходящую от активно развивающейся торговли России и Китая". Предположительно, последуют официальные заявления, касающиеся китайских банков. При этом США и страны G7, вероятнее всего, не будут вводить санкции против них во время саммита. Кроме того, "предупреждение" не затронет крупные китайские кредитные организации.По словам представителей Белого дома, Вашингтон и его партнеры готовы применить вторичные ограничительные меры в отношении банков и финансовых институтов, чтобы "сократить возможности России по обходу западных санкций".Как заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва рассматривает планы Вашингтона помешать торговле с Пекином как вмешательство в отношения суверенных стран. Она добавила, что угрозы санкций не заставят Россию отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.
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россия, китай, сша, джо байден, g7, экономика, пекин, мария захарова
Россия, Китай, США, Джо Байден, G7, Экономика, Пекин, Мария Захарова
Китай призвал третьи страны не вмешиваться в его сотрудничество с Россией

МИД КНР: третьи страны не должны подрывать торгово-экономические связи с Россией

© AP Photo / Andy WongФлаги России и Китая в Пекине
Флаги России и Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги России и Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 июн — РИА Новости. Третьи страны не должны подрывать торгово-экономические связи Пекина с Москвой, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Китай никогда не приемлет никаких незаконных односторонних санкций, нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией не должно нарушаться и подвергаться вмешательству каких-либо третьих сторон", — сказал он на брифинге.
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Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин примет меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний.

Как сообщило в конце прошлой недели агентство Reuters, страны G7 могут сделать "жесткое предупреждение" мелким китайским банкам, которые якобы помогают Москве обходить санкции.

Кроме того, по данным СМИ, на саммите "Большой семерки" 13-15 июня в Италии лидеры стран будут обсуждать "угрозу, исходящую от активно развивающейся торговли России и Китая".
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Предположительно, последуют официальные заявления, касающиеся китайских банков. При этом США и страны G7, вероятнее всего, не будут вводить санкции против них во время саммита. Кроме того, "предупреждение" не затронет крупные китайские кредитные организации.
По словам представителей Белого дома, Вашингтон и его партнеры готовы применить вторичные ограничительные меры в отношении банков и финансовых институтов, чтобы "сократить возможности России по обходу западных санкций".
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Как заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва рассматривает планы Вашингтона помешать торговле с Пекином как вмешательство в отношения суверенных стран. Она добавила, что угрозы санкций не заставят Россию отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.

Во время государственного визита Владимира Путина в Китай стороны договорились наращивать торговлю и оптимизировать ее структуру. Как подчеркивал первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, за январь-апрель ее объемы выросли на семь процентов в годовом выражении.

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