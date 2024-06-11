https://ria.ru/20240611/kiev-1952112914.html
В Киеве проводят досмотр жителей правительственного квартала
В Киеве проводят досмотр жителей правительственного квартала - РИА Новости, 11.06.2024
В Киеве проводят досмотр жителей правительственного квартала
Сотрудники СБУ утром проводят контрразведывательные мероприятия на территории правительственного квартала Киева, при обходах офисов и жилых домов силовики... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:47
2024-06-11T09:47
2024-06-11T09:47
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники СБУ утром проводят контрразведывательные мероприятия на территории правительственного квартала Киева, при обходах офисов и жилых домов силовики проверяют документы проживающих в Печерском и Шевченковском районах столицы, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях. Мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения при непосредственном участии Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Группировки сил и средств обороны города Киева", - говорится в сообщении. Отмечается, что силовики проводят осмотр помещений, офисов, мест общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания, а также осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала - проверяют документы и осуществляют осмотр автомобилей. Как пишет в Telegram-канале украинское издание "Страна", также силовики проверяют у людей телефоны. В спецслужбе призвали граждан отнестись с пониманием к требованию предъявить документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.
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в мире, киев, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
В Киеве проводят досмотр жителей правительственного квартала
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в двух районах Киева
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Сотрудники СБУ утром проводят контрразведывательные мероприятия на территории правительственного квартала Киева, при обходах офисов и жилых домов силовики проверяют документы проживающих в Печерском и Шевченковском районах столицы, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале
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"Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях. Мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения при непосредственном участии Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Группировки сил и средств обороны города Киева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силовики проводят осмотр помещений, офисов, мест общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания, а также осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала - проверяют документы и осуществляют осмотр автомобилей.
Как пишет в Telegram-канале украинское издание "Страна", также силовики проверяют у людей телефоны.
В спецслужбе призвали граждан отнестись с пониманием к требованию предъявить документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.