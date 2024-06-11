Рейтинг@Mail.ru
В Киеве проводят досмотр жителей правительственного квартала - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/kiev-1952112914.html
В Киеве проводят досмотр жителей правительственного квартала
В Киеве проводят досмотр жителей правительственного квартала - РИА Новости, 11.06.2024
В Киеве проводят досмотр жителей правительственного квартала
Сотрудники СБУ утром проводят контрразведывательные мероприятия на территории правительственного квартала Киева, при обходах офисов и жилых домов силовики... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:47
2024-06-11T09:47
в мире
киев
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952112402_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fa7bf1dc42527f76a89caabf1f52be75.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники СБУ утром проводят контрразведывательные мероприятия на территории правительственного квартала Киева, при обходах офисов и жилых домов силовики проверяют документы проживающих в Печерском и Шевченковском районах столицы, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях. Мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения при непосредственном участии Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Группировки сил и средств обороны города Киева", - говорится в сообщении. Отмечается, что силовики проводят осмотр помещений, офисов, мест общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания, а также осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала - проверяют документы и осуществляют осмотр автомобилей. Как пишет в Telegram-канале украинское издание "Страна", также силовики проверяют у людей телефоны. В спецслужбе призвали граждан отнестись с пониманием к требованию предъявить документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.
https://ria.ru/20240609/medinskiy-1951721092.html
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948805658.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952112402_133:0:1270:853_1920x0_80_0_0_c7ceb792e11a547f4bf1bebe4e49b498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
В Киеве проводят досмотр жителей правительственного квартала

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в двух районах Киева

© Фото : СБУСотрудники СБУ и полиции проводят контрразведывательные мероприятия на территории правительственного квартала Киева
Сотрудники СБУ и полиции проводят контрразведывательные мероприятия на территории правительственного квартала Киева - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ и полиции проводят контрразведывательные мероприятия на территории правительственного квартала Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники СБУ утром проводят контрразведывательные мероприятия на территории правительственного квартала Киева, при обходах офисов и жилых домов силовики проверяют документы проживающих в Печерском и Шевченковском районах столицы, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
"Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях. Мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения при непосредственном участии Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Группировки сил и средств обороны города Киева", - говорится в сообщении.
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы сотрудникам СБУ учебник
9 июня, 04:07
Отмечается, что силовики проводят осмотр помещений, офисов, мест общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания, а также осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала - проверяют документы и осуществляют осмотр автомобилей.
Как пишет в Telegram-канале украинское издание "Страна", также силовики проверяют у людей телефоны.
В спецслужбе призвали граждан отнестись с пониманием к требованию предъявить документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.
Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
ФСБ сообщила о росте активности спецслужб Украины у границы с Россией
28 мая, 03:38
 
В миреКиевУкраинаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала