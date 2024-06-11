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В Дагестане сотрудников почтового отделения заподозрили в хищении
В Дагестане сотрудников почтового отделения заподозрили в хищении - РИА Новости, 11.06.2024
В Дагестане сотрудников почтового отделения заподозрили в хищении
Начальник и главный бухгалтер отделения почтовой связи в Магарамкентском районе Дагестана подозреваются в хищении более 10 миллионов рублей, против них... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:53
2024-06-11T19:53
2024-06-11T19:53
происшествия
магарамкентский район
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МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Начальник и главный бухгалтер отделения почтовой связи в Магарамкентском районе Дагестана подозреваются в хищении более 10 миллионов рублей, против них возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Возбуждено уголовное дело в отношении начальника и главного бухгалтера отделения почтовой связи Магарамкентского почтамта по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата)… Установлено, что за период с января 2019 года по июнь 2023 года подозреваемые похитили более 10 900 000 рублей", – говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемые, в распоряжение которых поступали деньги от оказываемых почтой услуг и реализации товаров, систематически завышали суммы выплат в отчетах о движении денег. Образовавшуюся разницу между фактически выплаченными социальными пособиями и данными, отраженными в отчетности, злоумышленники распределяли между собой.
https://ria.ru/20240403/delo-1937714854.html
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происшествия, магарамкентский район, россия
Происшествия, Магарамкентский район, Россия
В Дагестане сотрудников почтового отделения заподозрили в хищении
В Дагестане сотрудников почты заподозрили в хищении почти 11 млн руб