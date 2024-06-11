https://ria.ru/20240611/khischenie-1952271250.html

В Дагестане сотрудников почтового отделения заподозрили в хищении

В Дагестане сотрудников почтового отделения заподозрили в хищении - РИА Новости, 11.06.2024

В Дагестане сотрудников почтового отделения заподозрили в хищении

Начальник и главный бухгалтер отделения почтовой связи в Магарамкентском районе Дагестана подозреваются в хищении более 10 миллионов рублей, против них... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T19:53

2024-06-11T19:53

2024-06-11T19:53

происшествия

магарамкентский район

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758793151_211:59:1181:605_1920x0_80_0_0_757b42347c35026b210ce2f9e74af4fb.jpg

МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Начальник и главный бухгалтер отделения почтовой связи в Магарамкентском районе Дагестана подозреваются в хищении более 10 миллионов рублей, против них возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Возбуждено уголовное дело в отношении начальника и главного бухгалтера отделения почтовой связи Магарамкентского почтамта по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата)… Установлено, что за период с января 2019 года по июнь 2023 года подозреваемые похитили более 10 900 000 рублей", – говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемые, в распоряжение которых поступали деньги от оказываемых почтой услуг и реализации товаров, систематически завышали суммы выплат в отчетах о движении денег. Образовавшуюся разницу между фактически выплаченными социальными пособиями и данными, отраженными в отчетности, злоумышленники распределяли между собой.

https://ria.ru/20240403/delo-1937714854.html

магарамкентский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, магарамкентский район, россия