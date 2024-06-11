Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане сотрудников почтового отделения заподозрили в хищении - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/khischenie-1952271250.html
В Дагестане сотрудников почтового отделения заподозрили в хищении
В Дагестане сотрудников почтового отделения заподозрили в хищении - РИА Новости, 11.06.2024
В Дагестане сотрудников почтового отделения заподозрили в хищении
Начальник и главный бухгалтер отделения почтовой связи в Магарамкентском районе Дагестана подозреваются в хищении более 10 миллионов рублей, против них... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:53
2024-06-11T19:53
происшествия
магарамкентский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758793151_211:59:1181:605_1920x0_80_0_0_757b42347c35026b210ce2f9e74af4fb.jpg
МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Начальник и главный бухгалтер отделения почтовой связи в Магарамкентском районе Дагестана подозреваются в хищении более 10 миллионов рублей, против них возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Возбуждено уголовное дело в отношении начальника и главного бухгалтера отделения почтовой связи Магарамкентского почтамта по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата)… Установлено, что за период с января 2019 года по июнь 2023 года подозреваемые похитили более 10 900 000 рублей", – говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемые, в распоряжение которых поступали деньги от оказываемых почтой услуг и реализации товаров, систематически завышали суммы выплат в отчетах о движении денег. Образовавшуюся разницу между фактически выплаченными социальными пособиями и данными, отраженными в отчетности, злоумышленники распределяли между собой.
https://ria.ru/20240403/delo-1937714854.html
магарамкентский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758793151_349:73:1056:604_1920x0_80_0_0_a0d4aebaab94cb02af923eddd7fd54d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магарамкентский район, россия
Происшествия, Магарамкентский район, Россия
В Дагестане сотрудников почтового отделения заподозрили в хищении

В Дагестане сотрудников почты заподозрили в хищении почти 11 млн руб

© НАК РФАвтомобиль полиции Дагестана
Автомобиль полиции Дагестана
© НАК РФ
Автомобиль полиции Дагестана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Начальник и главный бухгалтер отделения почтовой связи в Магарамкентском районе Дагестана подозреваются в хищении более 10 миллионов рублей, против них возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника и главного бухгалтера отделения почтовой связи Магарамкентского почтамта по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата)… Установлено, что за период с января 2019 года по июнь 2023 года подозреваемые похитили более 10 900 000 рублей", – говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемые, в распоряжение которых поступали деньги от оказываемых почтой услуг и реализации товаров, систематически завышали суммы выплат в отчетах о движении денег. Образовавшуюся разницу между фактически выплаченными социальными пособиями и данными, отраженными в отчетности, злоумышленники распределяли между собой.
Автомобиль МВД - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
По уголовному делу директора "Дагэнерго" арестовали еще шесть человек
3 апреля, 22:09
 
ПроисшествияМагарамкентский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала