https://ria.ru/20240611/kharkov-1952196550.html

Ганчев назвал Харьковскую область стратегическим направлением для ВСУ

Ганчев назвал Харьковскую область стратегическим направлением для ВСУ - РИА Новости, 11.06.2024

Ганчев назвал Харьковскую область стратегическим направлением для ВСУ

Харьковский фронт остаётся одним из горячих направлений, бои идут на севере и востоке области, где ВС РФ продвинулись и заняли позиции в ещё одном освобожденном РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:20

2024-06-11T15:20

2024-06-11T15:29

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

виталий ганчев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Харьковский фронт остаётся одним из горячих направлений, бои идут на севере и востоке области, где ВС РФ продвинулись и заняли позиции в ещё одном освобожденном селе, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."По-прежнему харьковский фронт – одно из горячих направлений. Активные бои продолжаются на нескольких участках: на севере области, и на востоке, где Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись и заняли позиции противника в еще одном освобожденном населенном пункте", - сообщил Ганчев."Город и область (Харьковская - ред.) для украинского преступного режима – направление и стратегически, и политически значимое, поэтому на жизни своих солдат они не скупятся. На харьковское направление поступают все новые резервы", - сообщил Ганчев. Он отметил, что это прибавляет работы российской армии, "но и эти, и все последующие будут разбиваться нашими бойцами, как и предыдущие".

https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html

харьковская область

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Кирилл Волков

харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, виталий ганчев, вооруженные силы рф, россия, украина