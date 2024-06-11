https://ria.ru/20240611/kharkov-1952196550.html
Ганчев назвал Харьковскую область стратегическим направлением для ВСУ
Ганчев назвал Харьковскую область стратегическим направлением для ВСУ - РИА Новости, 11.06.2024
Ганчев назвал Харьковскую область стратегическим направлением для ВСУ
Харьковский фронт остаётся одним из горячих направлений, бои идут на севере и востоке области, где ВС РФ продвинулись и заняли позиции в ещё одном освобожденном РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:20
2024-06-11T15:20
2024-06-11T15:29
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
виталий ганчев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Харьковский фронт остаётся одним из горячих направлений, бои идут на севере и востоке области, где ВС РФ продвинулись и заняли позиции в ещё одном освобожденном селе, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."По-прежнему харьковский фронт – одно из горячих направлений. Активные бои продолжаются на нескольких участках: на севере области, и на востоке, где Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись и заняли позиции противника в еще одном освобожденном населенном пункте", - сообщил Ганчев."Город и область (Харьковская - ред.) для украинского преступного режима – направление и стратегически, и политически значимое, поэтому на жизни своих солдат они не скупятся. На харьковское направление поступают все новые резервы", - сообщил Ганчев. Он отметил, что это прибавляет работы российской армии, "но и эти, и все последующие будут разбиваться нашими бойцами, как и предыдущие".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Ганчев назвал Харьковскую область стратегическим направлением для ВСУ
Ганчев: ВСУ не жалеют солдат, чтобы удержать Харьковскую область
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Харьковский фронт остаётся одним из горячих направлений, бои идут на севере и востоке области, где ВС РФ продвинулись и заняли позиции в ещё одном освобожденном селе, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"По-прежнему харьковский фронт – одно из горячих направлений. Активные бои продолжаются на нескольких участках: на севере области, и на востоке, где Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись и заняли позиции противника в еще одном освобожденном населенном пункте", - сообщил Ганчев.
"Город и область (Харьковская - ред.) для украинского преступного режима – направление и стратегически, и политически значимое, поэтому на жизни своих солдат они не скупятся. На харьковское направление поступают все новые резервы", - сообщил Ганчев. Он отметил, что это прибавляет работы российской армии, "но и эти, и все последующие будут разбиваться нашими бойцами, как и предыдущие".