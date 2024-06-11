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Ганчев назвал Харьковскую область стратегическим направлением для ВСУ - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 11.06.2024 (обновлено: 15:29 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/kharkov-1952196550.html
Ганчев назвал Харьковскую область стратегическим направлением для ВСУ
Ганчев назвал Харьковскую область стратегическим направлением для ВСУ - РИА Новости, 11.06.2024
Ганчев назвал Харьковскую область стратегическим направлением для ВСУ
Харьковский фронт остаётся одним из горячих направлений, бои идут на севере и востоке области, где ВС РФ продвинулись и заняли позиции в ещё одном освобожденном РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:20
2024-06-11T15:29
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
виталий ганчев
вооруженные силы рф
россия
украина
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Харьковский фронт остаётся одним из горячих направлений, бои идут на севере и востоке области, где ВС РФ продвинулись и заняли позиции в ещё одном освобожденном селе, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."По-прежнему харьковский фронт – одно из горячих направлений. Активные бои продолжаются на нескольких участках: на севере области, и на востоке, где Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись и заняли позиции противника в еще одном освобожденном населенном пункте", - сообщил Ганчев."Город и область (Харьковская - ред.) для украинского преступного режима – направление и стратегически, и политически значимое, поэтому на жизни своих солдат они не скупятся. На харьковское направление поступают все новые резервы", - сообщил Ганчев. Он отметил, что это прибавляет работы российской армии, "но и эти, и все последующие будут разбиваться нашими бойцами, как и предыдущие".
https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, виталий ганчев, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Ганчев назвал Харьковскую область стратегическим направлением для ВСУ

Ганчев: ВСУ не жалеют солдат, чтобы удержать Харьковскую область

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Харьковской области
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Харьковский фронт остаётся одним из горячих направлений, бои идут на севере и востоке области, где ВС РФ продвинулись и заняли позиции в ещё одном освобожденном селе, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"По-прежнему харьковский фронт – одно из горячих направлений. Активные бои продолжаются на нескольких участках: на севере области, и на востоке, где Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись и заняли позиции противника в еще одном освобожденном населенном пункте", - сообщил Ганчев.
"Город и область (Харьковская - ред.) для украинского преступного режима – направление и стратегически, и политически значимое, поэтому на жизни своих солдат они не скупятся. На харьковское направление поступают все новые резервы", - сообщил Ганчев. Он отметил, что это прибавляет работы российской армии, "но и эти, и все последующие будут разбиваться нашими бойцами, как и предыдущие".
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВиталий ГанчевВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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