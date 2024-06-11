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"В два раза больше": стало известно, что произошло под Харьковом
"В два раза больше": стало известно, что произошло под Харьковом - РИА Новости, 11.06.2024
"В два раза больше": стало известно, что произошло под Харьковом
После начала боев в Харьковской области потери ВСУ выросли в два раза, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:14
2024-06-11T15:14
2024-06-11T22:14
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. После начала боев в Харьковской области потери ВСУ выросли в два раза, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Judging Freedom."В частности, украинcкие военные несут потери в окрестностях Харькова, они огромны: почти в два раза больше, чем было три-четыре месяца назад", — отметил эксперт.По его мнению, российские военные не только занимают все больше территорий в Харьковской области, но и заставляют ВСУ перебрасывать подразделения с ДНР на север."Украинские ресурсы на пределе", — подчеркнул Джонсон.В субботу Министерство обороны России сообщило, что группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 117-й бригаде теробороны в районах сел Синьковка, Петропавловка Харьковской области. В воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные заняли село Рыжевка в Сумской области.В середине мая Владимир Путин пояснил, что Москва вынуждена создавать на Украине санитарную зону безопасности из-за обстрелов российской территории со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20240611/sholts-1952238399.html
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"В два раза больше": стало известно, что произошло под Харьковом
Джонсон: после начала боев в Харьковской области потери ВСУ удвоились