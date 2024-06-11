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"В два раза больше": стало известно, что произошло под Харьковом - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 11.06.2024 (обновлено: 22:14 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/kharkov-1952194916.html
"В два раза больше": стало известно, что произошло под Харьковом
"В два раза больше": стало известно, что произошло под Харьковом - РИА Новости, 11.06.2024
"В два раза больше": стало известно, что произошло под Харьковом
После начала боев в Харьковской области потери ВСУ выросли в два раза, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:14
2024-06-11T22:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
харьковская область
харьков
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. После начала боев в Харьковской области потери ВСУ выросли в два раза, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Judging Freedom."В частности, украинcкие военные несут потери в окрестностях Харькова, они огромны: почти в два раза больше, чем было три-четыре месяца назад", — отметил эксперт.По его мнению, российские военные не только занимают все больше территорий в Харьковской области, но и заставляют ВСУ перебрасывать подразделения с ДНР на север."Украинские ресурсы на пределе", — подчеркнул Джонсон.В субботу Министерство обороны России сообщило, что группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 117-й бригаде теробороны в районах сел Синьковка, Петропавловка Харьковской области. В воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные заняли село Рыжевка в Сумской области.В середине мая Владимир Путин пояснил, что Москва вынуждена создавать на Украине санитарную зону безопасности из-за обстрелов российской территории со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20240611/sholts-1952238399.html
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в мире, украина, россия, харьковская область, харьков, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Харьковская область, Харьков, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"В два раза больше": стало известно, что произошло под Харьковом

Джонсон: после начала боев в Харьковской области потери ВСУ удвоились

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки в Харьковской области
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. После начала боев в Харьковской области потери ВСУ выросли в два раза, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.
"В частности, украинcкие военные несут потери в окрестностях Харькова, они огромны: почти в два раза больше, чем было три-четыре месяца назад", — отметил эксперт.
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По его мнению, российские военные не только занимают все больше территорий в Харьковской области, но и заставляют ВСУ перебрасывать подразделения с ДНР на север.
«
"Украинские ресурсы на пределе", — подчеркнул Джонсон.
В субботу Министерство обороны России сообщило, что группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 117-й бригаде теробороны в районах сел Синьковка, Петропавловка Харьковской области. В воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные заняли село Рыжевка в Сумской области.
В середине мая Владимир Путин пояснил, что Москва вынуждена создавать на Украине санитарную зону безопасности из-за обстрелов российской территории со стороны ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХарьковская областьХарьковДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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