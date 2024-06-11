https://ria.ru/20240611/khanter-1952267639.html

Эксперт: сыну Байдена не грозит тюрьма, несмотря на обвинительный вердикт

Эксперт: сыну Байдена не грозит тюрьма, несмотря на обвинительный вердикт - РИА Новости, 11.06.2024

Эксперт: сыну Байдена не грозит тюрьма, несмотря на обвинительный вердикт

Сыну президента США Джо Байдена Хантеру не грозит тюремный срок, несмотря на обвинительный вердикт присяжных по делу о нарушениях при хранении оружия, считает... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T19:34

2024-06-11T19:34

2024-06-11T19:34

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Сыну президента США Джо Байдена Хантеру не грозит тюремный срок, несмотря на обвинительный вердикт присяжных по делу о нарушениях при хранении оружия, считает бывший прокурор, доцент школы государственного управления имени Буша Рон Сиверт. "По таким обвинениям закон рекомендует назначать условные сроки, что, вероятно, и станет приговором", - сказал Сиверт РИА Новости. По его словам, судьи при назначения решения отталкиваются от рекомендаций, содержащихся в законе, и хотя они не являются обязательными, в большинстве случаев им следуют. "Закон рекомендует оценивать серьезность преступления и наличие предыдущих судимостей", - сказал бывший прокурор. Он считает, что тюремным сроком может закончиться рассмотрение второго уголовного дела против Байдена-младшего о налоговых нарушениях. "Эти обвинения гораздо серьезней и какой-то связанный с ограничением свободы приговор можно ожидать, но не к длительному сроку", - сказал он. Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем вмененным по делу о нарушениях при хранении оружия пунктам. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США и был признан виновным. Американский лидер Джо Байден заявил после обвинительного вердикта, что принимает решение присяжных и уважает юридическую систему. Хантер Байден может обжаловать вынесенное решение.

https://ria.ru/20240605/bayden-1950539532.html

https://ria.ru/20240224/ssha-1928985983.html

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