https://ria.ru/20240611/khanter-1952076988.html
Присяжные по делу против сына Байдена разошлись без вынесения вердикта
Присяжные по делу против сына Байдена разошлись без вынесения вердикта - РИА Новости, 11.06.2024
Присяжные по делу против сына Байдена разошлись без вынесения вердикта
Присяжные по делу против сына президента США Хантера Байдена о нарушениях при хранении оружия были отпущены в понедельник без вынесения вердикта, сообщает... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T00:00
2024-06-11T00:00
2024-06-11T00:00
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Присяжные по делу против сына президента США Хантера Байдена о нарушениях при хранении оружия были отпущены в понедельник без вынесения вердикта, сообщает телеканал CNN. "Присяжные на суде над Хантером Байденом были отпущены… суд и обсуждения возобновятся во вторник утром", - передает телеканал. Отмечается, что коллегия присяжных начала обсуждать дело Байдена за час до завершения работы суда в понедельник. Ранее прокурор по делу против Хантера Байдена заявил присяжным, что смог доказать его вину в ходе судебного процесса, а доказательства были "личными, неприятными и ошеломляющими". Адвокаты считают, что в ходе судебного следствия не был доказан факт употребления Хантером Байденом наркотиков за месяц до приобретения пистолета и в те две недели, когда он владел оружием, пока вдова его брата не выкинула пистолет в мусорку. Против Байдена-младшего рассматривают уголовное дело о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США. Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что примет любое решение суда против сына и в случае обвинительного приговора не станет использовать свое право помиловать его.
https://ria.ru/20240603/bayden-1950242166.html
https://ria.ru/20240224/ssha-1928985983.html
https://ria.ru/20240605/bayden-1950539532.html
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в мире, сша, калифорния, джо байден
В мире, США, Калифорния, Джо Байден
Присяжные по делу против сына Байдена разошлись без вынесения вердикта
CNN: присяжные по делу против Хантера Байдена разошлись без вынесения вердикта
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Присяжные по делу против сына президента США Хантера Байдена о нарушениях при хранении оружия были отпущены в понедельник без вынесения вердикта, сообщает телеканал CNN.
"Присяжные на суде над Хантером Байденом были отпущены… суд и обсуждения возобновятся во вторник утром", - передает телеканал.
Отмечается, что коллегия присяжных начала обсуждать дело Байдена за час до завершения работы суда в понедельник.
Ранее прокурор по делу против Хантера Байдена заявил присяжным, что смог доказать его вину в ходе судебного процесса, а доказательства были "личными, неприятными и ошеломляющими".
Адвокаты считают, что в ходе судебного следствия не был доказан факт употребления Хантером Байденом наркотиков за месяц до приобретения пистолета и в те две недели, когда он владел оружием, пока вдова его брата не выкинула пистолет в мусорку.
Против Байдена-младшего рассматривают уголовное дело о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.
Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния
. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США. Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что примет любое решение суда против сына и в случае обвинительного приговора не станет использовать свое право помиловать его.