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В КЧР задержали банду чиновников, похитившую 60 миллионов рублей
В КЧР задержали банду чиновников, похитившую 60 миллионов рублей - РИА Новости, 11.06.2024
В КЧР задержали банду чиновников, похитившую 60 миллионов рублей
В Карачаево-Черкесии раскрыли банду высокопоставленных чиновников и силовиков, укравших из бюджета около 60 миллионов рублей, сообщили в Центре общественных... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:47
2024-06-11T09:47
2024-06-11T14:44
происшествия
россия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии раскрыли банду высокопоставленных чиновников и силовиков, укравших из бюджета около 60 миллионов рублей, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. "Подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства КЧР", — указали в ведомстве.Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".Членов группы задержали, у них нашли вещдоки, указывающие на незаконную деятельность.
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Кадры задержания высокопоставленных чиновников в Карачаево-Черкесии, подозреваемых в хищении 60 миллионов рублей
Силовики задержали в Карачаево-Черкесии банду, состоящую из высокопоставленных чиновников и правоохранителей, которая похитила около 60 млн рублей, сообщили в ФСБ.
2024-06-11T09:47
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В КЧР задержали банду чиновников, похитившую 60 миллионов рублей
ФСБ показала золотой пистолет, часы и машины задержанной в КЧР банды чиновников