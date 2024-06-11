https://ria.ru/20240611/kchr-1952112780.html

В КЧР задержали банду чиновников, похитившую 60 миллионов рублей

В КЧР задержали банду чиновников, похитившую 60 миллионов рублей - РИА Новости, 11.06.2024

В КЧР задержали банду чиновников, похитившую 60 миллионов рублей

В Карачаево-Черкесии раскрыли банду высокопоставленных чиновников и силовиков, укравших из бюджета около 60 миллионов рублей, сообщили в Центре общественных... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:47

2024-06-11T09:47

2024-06-11T14:44

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии раскрыли банду высокопоставленных чиновников и силовиков, укравших из бюджета около 60 миллионов рублей, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. "Подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства КЧР", — указали в ведомстве.Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".Членов группы задержали, у них нашли вещдоки, указывающие на незаконную деятельность.

https://ria.ru/20231204/khischenie-1913531641.html

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Кадры задержания высокопоставленных чиновников в Карачаево-Черкесии, подозреваемых в хищении 60 миллионов рублей Силовики задержали в Карачаево-Черкесии банду, состоящую из высокопоставленных чиновников и правоохранителей, которая похитила около 60 млн рублей, сообщили в ФСБ. 2024-06-11T09:47 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)