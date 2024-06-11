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Некоторые страны выясняют отношения через МАГАТЭ, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 11.06.2024
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16:41 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/iran-1952225044.html
Некоторые страны выясняют отношения через МАГАТЭ, заявил МИД Ирана
Некоторые страны выясняют отношения через МАГАТЭ, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 11.06.2024
Некоторые страны выясняют отношения через МАГАТЭ, заявил МИД Ирана
Деятельность Ирана в сфере атома контролируется Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), страны, обвиняющие Иран в том, что его ядерная программа... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:41
2024-06-11T16:41
в мире
космос - риа наука
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Деятельность Ирана в сфере атома контролируется Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), страны, обвиняющие Иран в том, что его ядерная программа вызывает беспокойство, хотят превратить МАГАТЭ в место для сведения политических счетов с Тегераном, своими действиями они ставят под сомнение репутацию Агентства, заявил в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни. "Ядерная деятельность Ирана не вызывает никакого беспокойства, поскольку вся... (она - ред.) находится под контролем Международного агентства по атомной энергии. Страны, выдвигающие подобные обвинения (о том, что ядерная программа Тегерана вызывает беспокойство - ред.) в адрес Исламской Республики Иран, - это страны, потерпевшие поражение от Ирана в других областях, они хотят превратить МАГАТЭ в место для сведения своих политических счетов с Ираном, в то время как своими действиями они наносят ущерб репутации МАГАТЭ (как знатока - ред.) технической части и специалиста", - сказал Багери Кяни. По его мнению, "независимые страны мира должны противостоять такому подходу ряда западных стран, злоупотребляющих техническими и специализированными возможностями МАГАТЭ в своих нелегитимных политических целях". Исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что Тегеран "развивает свою ядерную деятельность в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и Соглашения о гарантиях (МАГАТЭ - ред.), а также на основании национальной программы и определяемых им интересов. Иран является ответственным членом МАГАТЭ, ... поэтому любая страна, выражающая обеспокоенность по поводу ядерной деятельности Ирана, фактически ставит под сомнение механизмы Международного агентства по атомной энергии или не принимает эти механизмы".
https://ria.ru/20240611/iran-1952093767.html
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в мире, космос - риа наука, иран, тегеран (город), магатэ
В мире, Космос - РИА Наука, Иран, Тегеран (город), МАГАТЭ
Некоторые страны выясняют отношения через МАГАТЭ, заявил МИД Ирана

МИД Ирана: обвинения в адрес Ирана ставят под сомнение репутацию МАГАТЭ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Деятельность Ирана в сфере атома контролируется Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), страны, обвиняющие Иран в том, что его ядерная программа вызывает беспокойство, хотят превратить МАГАТЭ в место для сведения политических счетов с Тегераном, своими действиями они ставят под сомнение репутацию Агентства, заявил в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни.
"Ядерная деятельность Ирана не вызывает никакого беспокойства, поскольку вся... (она - ред.) находится под контролем Международного агентства по атомной энергии. Страны, выдвигающие подобные обвинения (о том, что ядерная программа Тегерана вызывает беспокойство - ред.) в адрес Исламской Республики Иран, - это страны, потерпевшие поражение от Ирана в других областях, они хотят превратить МАГАТЭ в место для сведения своих политических счетов с Ираном, в то время как своими действиями они наносят ущерб репутации МАГАТЭ (как знатока - ред.) технической части и специалиста", - сказал Багери Кяни.
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По его мнению, "независимые страны мира должны противостоять такому подходу ряда западных стран, злоупотребляющих техническими и специализированными возможностями МАГАТЭ в своих нелегитимных политических целях".
Исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что Тегеран "развивает свою ядерную деятельность в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и Соглашения о гарантиях (МАГАТЭ - ред.), а также на основании национальной программы и определяемых им интересов. Иран является ответственным членом МАГАТЭ, ... поэтому любая страна, выражающая обеспокоенность по поводу ядерной деятельности Ирана, фактически ставит под сомнение механизмы Международного агентства по атомной энергии или не принимает эти механизмы".
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