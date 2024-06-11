https://ria.ru/20240611/iran-1952143922.html
Россия и Иран продолжают работу над Всеобъемлющим договором
Россия и Иран продолжают работу над Всеобъемлющим договором - РИА Новости, 11.06.2024
Россия и Иран продолжают работу над Всеобъемлющим договором
Работа над Всеобъемлющим договором между Россией и Ираном продолжается, но есть смещение графика вправо из-за выборов президента в Тегеране, сообщил... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:18
2024-06-11T12:18
2024-06-11T12:18
политика
иран
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Работа над Всеобъемлющим договором между Россией и Ираном продолжается, но есть смещение графика вправо из-за выборов президента в Тегеране, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если брать в целом, то, конечно, эта работа продолжается. Но, естественно, учитывая нынешний период в Тегеране, когда идет подготовка к президентским выборам, разумеется, график чуть-чуть смещается вправо", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, продолжается ли работа над Всеобъемлющим договором между РФ и Ираном. Он отметил, что процесс может сдвигаться из-за подготовки к президентским выборам и дальнейшим кадровым перестановкам в правительстве Ирана, если они будут. "Но в целом это не меняет картины дня", - добавил Песков. Он подчеркнул, что Россия намерена дальше развивать отношения с Ираном, совершенствовать правовую базу между государствами.
https://ria.ru/20240611/iran-1952093767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, иран, россия, дмитрий песков
Политика, Иран, Россия, Дмитрий Песков
Россия и Иран продолжают работу над Всеобъемлющим договором
Песков: Россия и Иран продолжают работу над Всеобъемлющим договором
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Работа над Всеобъемлющим договором между Россией и Ираном продолжается, но есть смещение графика вправо из-за выборов президента в Тегеране, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если брать в целом, то, конечно, эта работа продолжается. Но, естественно, учитывая нынешний период в Тегеране, когда идет подготовка к президентским выборам, разумеется, график чуть-чуть смещается вправо", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, продолжается ли работа над Всеобъемлющим договором между РФ и Ираном.
Он отметил, что процесс может сдвигаться из-за подготовки к президентским выборам и дальнейшим кадровым перестановкам в правительстве Ирана, если они будут. "Но в целом это не меняет картины дня", - добавил Песков. Он подчеркнул, что Россия намерена дальше развивать отношения с Ираном, совершенствовать правовую базу между государствами.