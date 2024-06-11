https://ria.ru/20240611/iran-1952143922.html

Россия и Иран продолжают работу над Всеобъемлющим договором

Россия и Иран продолжают работу над Всеобъемлющим договором - РИА Новости, 11.06.2024

Россия и Иран продолжают работу над Всеобъемлющим договором

Работа над Всеобъемлющим договором между Россией и Ираном продолжается, но есть смещение графика вправо из-за выборов президента в Тегеране, сообщил... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:18

2024-06-11T12:18

2024-06-11T12:18

политика

иран

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914106695_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_082499774d4d2543f2d73976e7b4c192.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Работа над Всеобъемлющим договором между Россией и Ираном продолжается, но есть смещение графика вправо из-за выборов президента в Тегеране, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если брать в целом, то, конечно, эта работа продолжается. Но, естественно, учитывая нынешний период в Тегеране, когда идет подготовка к президентским выборам, разумеется, график чуть-чуть смещается вправо", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, продолжается ли работа над Всеобъемлющим договором между РФ и Ираном. Он отметил, что процесс может сдвигаться из-за подготовки к президентским выборам и дальнейшим кадровым перестановкам в правительстве Ирана, если они будут. "Но в целом это не меняет картины дня", - добавил Песков. Он подчеркнул, что Россия намерена дальше развивать отношения с Ираном, совершенствовать правовую базу между государствами.

https://ria.ru/20240611/iran-1952093767.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, иран, россия, дмитрий песков