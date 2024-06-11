МИД назвал договор о сотрудничестве с Ираном стратегическим решением
МИД: договор о сотрудничестве между Россией и Ираном приостановили из-за проблем
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 июн — РИА Новости. Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном является стратегическим решением руководства двух стран, которое никогда не утрачивало силы, процесс работы над договором приостановлен из-за проблем у иранских партнеров, но работа будет завершена, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Новые президентские выборы пройдут в стране 28 июня.
"Оно (решение о подписании нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном. — Прим. ред.) никогда не утрачивало своей силы и не связано <...> с последними событиями. Это стратегическое решение руководства двух стран. Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, но эта работа <…> я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания", — сказал Кабулов.
О работе над новым большим договором между Россией и Ираном стало известно в сентябре 2022 года, когда Владимир Путин и президент Исламской Республики Эбрахим Раиси обсудили этот вопрос на полях саммита ШОС в Самарканде. Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщал РИА Новости в мае текущего года, что обновленный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном проходит новый процесс согласования из-за поправок с иранской стороны, даты его подписания еще нет.