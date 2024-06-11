https://ria.ru/20240611/iran-1952093767.html

МИД назвал договор о сотрудничестве с Ираном стратегическим решением

МИД назвал договор о сотрудничестве с Ираном стратегическим решением - РИА Новости, 11.06.2024

МИД назвал договор о сотрудничестве с Ираном стратегическим решением

Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном является стратегическим решением руководства двух стран, которое никогда не... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T06:50

2024-06-11T06:50

2024-06-11T10:13

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ТЕГЕРАН, 11 июн — РИА Новости. Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном является стратегическим решением руководства двух стран, которое никогда не утрачивало силы, процесс работы над договором приостановлен из-за проблем у иранских партнеров, но работа будет завершена, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Новые президентские выборы пройдут в стране 28 июня. "Оно (решение о подписании нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном. — Прим. ред.) никогда не утрачивало своей силы и не связано <...> с последними событиями. Это стратегическое решение руководства двух стран. Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, но эта работа <…> я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания", — сказал Кабулов. О работе над новым большим договором между Россией и Ираном стало известно в сентябре 2022 года, когда Владимир Путин и президент Исламской Республики Эбрахим Раиси обсудили этот вопрос на полях саммита ШОС в Самарканде. Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщал РИА Новости в мае текущего года, что обновленный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном проходит новый процесс согласования из-за поправок с иранской стороны, даты его подписания еще нет.

https://ria.ru/20240608/iran-1951705664.html

https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1951420983.html

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в мире, россия, иран, москва, замир кабулов, хосейн амир абдоллахиан, владимир путин, шос