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В Госдуме призвали не рассчитывать на большой заработок в Hamster Combat - РИА Новости, 11.06.2024
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17:46 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/hamstercombat-1952243516.html
В Госдуме призвали не рассчитывать на большой заработок в Hamster Combat
В Госдуме призвали не рассчитывать на большой заработок в Hamster Combat - РИА Новости, 11.06.2024
В Госдуме призвали не рассчитывать на большой заработок в Hamster Combat
Играя в популярную игру в мессенджере Telegram Hamster Combat, нужно помнить, что большие деньги таким простым способом не заработать и относиться к этому как к РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:46
2024-06-11T17:46
экономика
госдума рф
технологии
telegram
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Играя в популярную игру в мессенджере Telegram Hamster Combat, нужно помнить, что большие деньги таким простым способом не заработать и относиться к этому как к обычной игре, рассказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди")."С огромной скоростью растёт популярность игры в мессенджере Telegram Hamster Combat, простыми словами – "Хомячка". Экономика проекта держится на количестве аудитории (в этом вся капитализация), а партнёры могут покупать этот актив, тем самым наращивать капитализацию монет, которые будет торговаться на бирже. Нужно помнить, что большие деньги таким простым способом не заработать, относиться к этому как к обычной игре и беречь своё время", - сказал он. Депутат рассказал, что механика игры очень простая – нужно нажимать на экран с хомячком, пользователь получает за это внутреннюю валюту и тратит ее на улучшение персонажа. Продвинутые пользователи играют в Hamster Combat, надеясь получить криптовалюту, которая пройдёт процедуру "листинга", то есть будет выпущена на рынок торгов. "Это часто действительно случается, но вероятность быстрого обесценивания актива тоже всегда большая. В любом случае объём монет, заработанных пользователем, не сопоставим с тем, сколько усилий, времени и психического здоровья потратил на игру человек", - пояснил Ткачев. По мнению парламентария, по первым признакам пока данная игра не несёт практических рисков, вложений не требует, дополнительной персональной информации предоставлять не нужно. Платформа Telegram не станет рисковать своей репутацией среди пользователей ради стихийного обмана, считает Ткачев. "Но как только пройдёт листинг игровой валюты на бирже, нужно не забывать о финансовых рисках в случае натуральных вложений в игру и особенно постараться уберечь детей, которым сложнее предвидеть последствия. Больше времени уделяйте цифровой гигиене и повышению финансовой грамотности, и тогда вы сможете без всякого вреда играть с любым "хомячком"", - сказал он. Кроме того, чтобы понять, серьезный проект или нет, нужно учесть несколько вводных, считает депутат ГД. Стоит узнать, есть ли у владельцев виртуального проекта реальный бизнес, который генерирует активы и выпускает криптовалюты по аналогии с акциями. Нужно полагаться только на публичные отчеты компаний или фондов, а не принимать решение на основании громких заявлений, которые нельзя поверить. Также необходимо проверить наличие лицензий регуляторов, например, Центробанка и обратить внимание на присутствие договора о взаимоотношениях пользователя с проектом, заключил Ткачев.
https://ria.ru/20240610/igra-1951942232.html
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экономика, госдума рф, технологии, telegram
Экономика, Госдума РФ, Технологии, Telegram
В Госдуме призвали не рассчитывать на большой заработок в Hamster Combat

Депутат Ткачев призвал относиться к Hamster Combat как к обычной игре

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Играя в популярную игру в мессенджере Telegram Hamster Combat, нужно помнить, что большие деньги таким простым способом не заработать и относиться к этому как к обычной игре, рассказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди").
"С огромной скоростью растёт популярность игры в мессенджере Telegram Hamster Combat, простыми словами – "Хомячка". Экономика проекта держится на количестве аудитории (в этом вся капитализация), а партнёры могут покупать этот актив, тем самым наращивать капитализацию монет, которые будет торговаться на бирже. Нужно помнить, что большие деньги таким простым способом не заработать, относиться к этому как к обычной игре и беречь своё время", - сказал он.
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Депутат рассказал, что механика игры очень простая – нужно нажимать на экран с хомячком, пользователь получает за это внутреннюю валюту и тратит ее на улучшение персонажа. Продвинутые пользователи играют в Hamster Combat, надеясь получить криптовалюту, которая пройдёт процедуру "листинга", то есть будет выпущена на рынок торгов.
"Это часто действительно случается, но вероятность быстрого обесценивания актива тоже всегда большая. В любом случае объём монет, заработанных пользователем, не сопоставим с тем, сколько усилий, времени и психического здоровья потратил на игру человек", - пояснил Ткачев.
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По мнению парламентария, по первым признакам пока данная игра не несёт практических рисков, вложений не требует, дополнительной персональной информации предоставлять не нужно. Платформа Telegram не станет рисковать своей репутацией среди пользователей ради стихийного обмана, считает Ткачев.
"Но как только пройдёт листинг игровой валюты на бирже, нужно не забывать о финансовых рисках в случае натуральных вложений в игру и особенно постараться уберечь детей, которым сложнее предвидеть последствия. Больше времени уделяйте цифровой гигиене и повышению финансовой грамотности, и тогда вы сможете без всякого вреда играть с любым "хомячком"", - сказал он.
Кроме того, чтобы понять, серьезный проект или нет, нужно учесть несколько вводных, считает депутат ГД. Стоит узнать, есть ли у владельцев виртуального проекта реальный бизнес, который генерирует активы и выпускает криптовалюты по аналогии с акциями. Нужно полагаться только на публичные отчеты компаний или фондов, а не принимать решение на основании громких заявлений, которые нельзя поверить. Также необходимо проверить наличие лицензий регуляторов, например, Центробанка и обратить внимание на присутствие договора о взаимоотношениях пользователя с проектом, заключил Ткачев.
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