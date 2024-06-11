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В Госдуме предложили создать систему допбаллов за знак отличия ГТО - РИА Новости, 11.06.2024
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16:23 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/gto-1952219048.html
В Госдуме предложили создать систему допбаллов за знак отличия ГТО
В Госдуме предложили создать систему допбаллов за знак отличия ГТО - РИА Новости, 11.06.2024
В Госдуме предложили создать систему допбаллов за знак отличия ГТО
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рассмотреть возможность создания единой системы начисления... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:23
2024-06-11T16:23
общество
россия
яна лантратова
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рассмотреть возможность создания единой системы начисления дополнительных баллов за знак отличия ГТО при поступлении в вузы, следует из соответствующего обращения. Как пояснила депутат в своём Telegram-канале, согласно порядку приёма на обучение, лицам, имеющим знак отличия ГТО, вузы обязаны начислить не менее двух дополнительных баллов из десяти возможных, более высокие баллы могут быть установлены по усмотрению образовательного учреждения. По ее словам, сложилась несправедливая ситуация, при которой обладатели знаков отличия ГТО могут получить за своё достижение различное число дополнительных баллов в зависимости от решения администрации вуза. "Прошу Вас .... рассмотреть возможность создания единой системы начисления дополнительных баллов для отличников ГТО при поступлении в вузы и представить позицию правительства РФ по данному вопросу", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале Лантратовой. По предложению депутата, обладатели бронзового знака отличия ГТО смогут получать три дополнительных балла за индивидуальные достижения, обладатели серебряного знака отличия ГТО — пять, обладатели золотого знака ГТО — десять. "Начисление допбаллов при поступлении в вузы является хорошим стимулом для выполнения нормативов ГТО", - отметила Лантратова.
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общество, россия, яна лантратова, дмитрий чернышенко, госдума рф
Общество, Россия, Яна Лантратова, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ
В Госдуме предложили создать систему допбаллов за знак отличия ГТО

В Госдуме предложили создать единую систему начисления допбаллов за ГТО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рассмотреть возможность создания единой системы начисления дополнительных баллов за знак отличия ГТО при поступлении в вузы, следует из соответствующего обращения.
Как пояснила депутат в своём Telegram-канале, согласно порядку приёма на обучение, лицам, имеющим знак отличия ГТО, вузы обязаны начислить не менее двух дополнительных баллов из десяти возможных, более высокие баллы могут быть установлены по усмотрению образовательного учреждения. По ее словам, сложилась несправедливая ситуация, при которой обладатели знаков отличия ГТО могут получить за своё достижение различное число дополнительных баллов в зависимости от решения администрации вуза.
«
"Прошу Вас .... рассмотреть возможность создания единой системы начисления дополнительных баллов для отличников ГТО при поступлении в вузы и представить позицию правительства РФ по данному вопросу", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале Лантратовой.
По предложению депутата, обладатели бронзового знака отличия ГТО смогут получать три дополнительных балла за индивидуальные достижения, обладатели серебряного знака отличия ГТО — пять, обладатели золотого знака ГТО — десять.
"Начисление допбаллов при поступлении в вузы является хорошим стимулом для выполнения нормативов ГТО", - отметила Лантратова.
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ОбществоРоссияЯна ЛантратоваДмитрий ЧернышенкоГосдума РФ
 
 
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