Группа ученых получила госпремию за разработку технологий трансплантации
Группа ученых получила госпремию РФ за разработку технологий трансплантации
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЦеремония вручения государственных премий в Кремле
Церемония вручения государственных премий в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Группа российских ученых получила государственную премию за разработку оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов, следует из указа президента Владимира Путина на интернет-портале правовой информации.
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"Присудить государственные премии в области науки и технологий 2023 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации <...> за разработку, научное обоснование и реализацию в практике отечественного здравоохранения оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов", — говорится в документе.
Среди лауреатов:
- директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова Сергей Готье;
- заведующая Московским городским координационным центром органного донорства городской больницы имени С. П. Боткина Марина Минина;
- президент Института скорой помощи Н. В. Склифосовского Могели Хубутия.
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