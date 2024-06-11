https://ria.ru/20240611/gospremiya-1952288116.html

Группа ученых получила госпремию за разработку технологий трансплантации

Группа ученых получила госпремию за разработку технологий трансплантации - РИА Новости, 11.06.2024

Группа ученых получила госпремию за разработку технологий трансплантации

Группа российских ученых получила государственную премию за разработку оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов, следует из указа... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T21:38

2024-06-11T21:38

2024-06-11T22:05

россия

владимир путин

сергей готье

могели хубутия

общество

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Группа российских ученых получила государственную премию за разработку оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов, следует из указа президента Владимира Путина на интернет-портале правовой информации."Присудить государственные премии в области науки и технологий 2023 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации <...> за разработку, научное обоснование и реализацию в практике отечественного здравоохранения оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов", — говорится в документе. Среди лауреатов:

https://ria.ru/20230603/meditsina-1875621707.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, сергей готье, могели хубутия, общество