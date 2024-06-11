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Группа ученых получила госпремию за разработку технологий трансплантации - РИА Новости, 11.06.2024
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21:38 11.06.2024 (обновлено: 22:05 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/gospremiya-1952288116.html
Группа ученых получила госпремию за разработку технологий трансплантации
Группа ученых получила госпремию за разработку технологий трансплантации - РИА Новости, 11.06.2024
Группа ученых получила госпремию за разработку технологий трансплантации
Группа российских ученых получила государственную премию за разработку оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов, следует из указа... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T21:38
2024-06-11T22:05
россия
владимир путин
сергей готье
могели хубутия
общество
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Группа российских ученых получила государственную премию за разработку оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов, следует из указа президента Владимира Путина на интернет-портале правовой информации."Присудить государственные премии в области науки и технологий 2023 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации &lt;...&gt; за разработку, научное обоснование и реализацию в практике отечественного здравоохранения оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов", — говорится в документе. Среди лауреатов:
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россия, владимир путин, сергей готье, могели хубутия, общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Готье, Могели Хубутия, Общество
Группа ученых получила госпремию за разработку технологий трансплантации

Группа ученых получила госпремию РФ за разработку технологий трансплантации

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЦеремония вручения государственных премий в Кремле
Церемония вручения государственных премий в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Церемония вручения государственных премий в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Группа российских ученых получила государственную премию за разработку оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов, следует из указа президента Владимира Путина на интернет-портале правовой информации.
«
"Присудить государственные премии в области науки и технологий 2023 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации <...> за разработку, научное обоснование и реализацию в практике отечественного здравоохранения оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов", — говорится в документе.
Среди лауреатов:
  • директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова Сергей Готье;
  • заведующая Московским городским координационным центром органного донорства городской больницы имени С. П. Боткина Марина Минина;
  • президент Института скорой помощи Н. В. Склифосовского Могели Хубутия.
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