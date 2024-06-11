https://ria.ru/20240611/gosduma-1952256491.html

В Госдуме предложили запретить родным госслужащих иметь счета за границей

В Госдуме предложили запретить родным госслужащих иметь счета за границей - РИА Новости, 11.06.2024

В Госдуме предложили запретить родным госслужащих иметь счета за границей

В Госдуму внесли законопроект о запрете супругам и несовершеннолетним детям госслужащих иметь счета в иностранных банках, документ опубликован в электронной... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T18:41

2024-06-11T18:41

2024-06-11T18:47

россия

госдума рф

белгородская областная дума

сертификат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете супругам и несовершеннолетним детям госслужащих иметь счета в иностранных банках, документ опубликован в электронной базе ГД. Проект закона внесла в нижнюю палату Белгородская областная Дума. "Проект федерального закона разработан в целях повышения эффективности борьбы с коррупционными проявлениями посредством установления запрета супругам и несовершеннолетним детям лиц, занимающих должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных РФ открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", - следует из пояснительной записки. По словам авторов проекта, отсутствие на законодательном уровне такого запрета для супругов и детей госслужащих "создает условия использования ими должностного положения вразрез с государственными интересами посредством реализации членами их семей права открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках".

https://ria.ru/20240611/gosduma-1952227180.html

https://ria.ru/20240611/gosduma-1952227413.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, белгородская областная дума, сертификат