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В Госдуме предложили запретить родным госслужащих иметь счета за границей - РИА Новости, 11.06.2024
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18:41 11.06.2024 (обновлено: 18:47 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/gosduma-1952256491.html
В Госдуме предложили запретить родным госслужащих иметь счета за границей
В Госдуме предложили запретить родным госслужащих иметь счета за границей - РИА Новости, 11.06.2024
В Госдуме предложили запретить родным госслужащих иметь счета за границей
В Госдуму внесли законопроект о запрете супругам и несовершеннолетним детям госслужащих иметь счета в иностранных банках, документ опубликован в электронной... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:41
2024-06-11T18:47
россия
госдума рф
белгородская областная дума
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете супругам и несовершеннолетним детям госслужащих иметь счета в иностранных банках, документ опубликован в электронной базе ГД. Проект закона внесла в нижнюю палату Белгородская областная Дума. "Проект федерального закона разработан в целях повышения эффективности борьбы с коррупционными проявлениями посредством установления запрета супругам и несовершеннолетним детям лиц, занимающих должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных РФ открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", - следует из пояснительной записки. По словам авторов проекта, отсутствие на законодательном уровне такого запрета для супругов и детей госслужащих "создает условия использования ими должностного положения вразрез с государственными интересами посредством реализации членами их семей права открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках".
https://ria.ru/20240611/gosduma-1952227180.html
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россия, госдума рф, белгородская областная дума, сертификат
Россия, Госдума РФ, Белгородская областная Дума, сертификат
В Госдуме предложили запретить родным госслужащих иметь счета за границей

В ГД внесли проект о запрете семьям госслужащих иметь счета в иностранных банках

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете супругам и несовершеннолетним детям госслужащих иметь счета в иностранных банках, документ опубликован в электронной базе ГД.
Проект закона внесла в нижнюю палату Белгородская областная Дума.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Госдума одобрила проект о расширении круга нежелательных организаций
Вчера, 16:48
"Проект федерального закона разработан в целях повышения эффективности борьбы с коррупционными проявлениями посредством установления запрета супругам и несовершеннолетним детям лиц, занимающих должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных РФ открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", - следует из пояснительной записки.
По словам авторов проекта, отсутствие на законодательном уровне такого запрета для супругов и детей госслужащих "создает условия использования ими должностного положения вразрез с государственными интересами посредством реализации членами их семей права открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках".
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
ГД одобрила в I чтении пакет законопроектов о нежелательных организациях
Вчера, 16:50
 
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