https://ria.ru/20240611/gosduma-1952227413.html

ГД одобрила в I чтении пакет законопроектов о нежелательных организациях

ГД одобрила в I чтении пакет законопроектов о нежелательных организациях - РИА Новости, 11.06.2024

ГД одобрила в I чтении пакет законопроектов о нежелательных организациях

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о наказании за участие в иностранных и международных организациях, признанных нежелательными в... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:50

2024-06-11T16:50

2024-06-11T19:21

госдума рф

никита чаплин

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о наказании за участие в иностранных и международных организациях, признанных нежелательными в России.Как заявлял парламентарий, инициатива предлагает исключить из статей 20.33 Кодекса об административных правонарушениях и 284.1 Уголовного кодекса России слово "неправительственная". За участие в работе любой нежелательной организации грозит:По словам Пискарева, с начала действия статьи 20.33 КоАП возбуждено 624 подобных дела. Что касается статьи 284.1 УК, то выявлено 25 преступлений этой категории, осуждены 11 человек.Кроме того, Госдума приняла в первом чтении проект о признании нежелательными организаций, которые были учреждены иностранными госорганами.Пискарев отмечал, что комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила факты деструктивной деятельности организаций с участием госорганов: "Ассоциация по вопросам северных территорий", "Британский совет" и Deutsche Welle*.В свою очередь, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал РИА Новости, что принятие документов о расширении ответственности за подробные действия — важный шаг в обеспечении безопасности и суверенитета России, поскольку под большим давлением находится молодежь.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20240212/vezd-1926902520.html

https://ria.ru/20240605/organizatsiya-1950697970.html

https://ria.ru/20240515/inoagenty-1946254371.html

https://ria.ru/20240426/vishnevskiy-1942643901.html

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госдума рф, никита чаплин, россия, вячеслав володин