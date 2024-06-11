https://ria.ru/20240611/gosduma-1952227413.html
ГД одобрила в I чтении пакет законопроектов о нежелательных организациях
ГД одобрила в I чтении пакет законопроектов о нежелательных организациях - РИА Новости, 11.06.2024
ГД одобрила в I чтении пакет законопроектов о нежелательных организациях
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о наказании за участие в иностранных и международных организациях, признанных нежелательными в... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:50
2024-06-11T16:50
2024-06-11T19:21
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о наказании за участие в иностранных и международных организациях, признанных нежелательными в России.Как заявлял парламентарий, инициатива предлагает исключить из статей 20.33 Кодекса об административных правонарушениях и 284.1 Уголовного кодекса России слово "неправительственная". За участие в работе любой нежелательной организации грозит:По словам Пискарева, с начала действия статьи 20.33 КоАП возбуждено 624 подобных дела. Что касается статьи 284.1 УК, то выявлено 25 преступлений этой категории, осуждены 11 человек.Кроме того, Госдума приняла в первом чтении проект о признании нежелательными организаций, которые были учреждены иностранными госорганами.Пискарев отмечал, что комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила факты деструктивной деятельности организаций с участием госорганов: "Ассоциация по вопросам северных территорий", "Британский совет" и Deutsche Welle*.В свою очередь, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал РИА Новости, что принятие документов о расширении ответственности за подробные действия — важный шаг в обеспечении безопасности и суверенитета России, поскольку под большим давлением находится молодежь.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20240212/vezd-1926902520.html
https://ria.ru/20240605/organizatsiya-1950697970.html
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госдума рф, никита чаплин, россия, вячеслав володин
Госдума РФ, Никита Чаплин, Россия, Вячеслав Володин
ГД одобрила в I чтении пакет законопроектов о нежелательных организациях
ГД приняла в I чтении закон о наказании за участие в нежелательных организациях
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект
о наказании за участие в иностранных и международных организациях, признанных нежелательными в России.
Документы внесли в нижнюю палату парламента в апреле. Авторы поправок — депутаты всех фракций во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.
Как заявлял парламентарий, инициатива предлагает исключить из статей 20.33 Кодекса об административных правонарушениях и 284.1 Уголовного кодекса России слово "неправительственная". За участие в работе любой нежелательной организации грозит:
- штраф до 500 тысяч рублей;
- лишение свободы до четырех лет;
- до шести лет лишения свободы — за организацию ее деятельности.
Сейчас нежелательной может быть признана только работа зарубежных НПО (неправительственных организаций). Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал устранить этот правовой пробел.
По словам Пискарева, с начала действия статьи 20.33 КоАП возбуждено 624 подобных дела. Что касается статьи 284.1 УК, то выявлено 25 преступлений этой категории, осуждены 11 человек.
Кроме того, Госдума приняла в первом чтении проект о признании нежелательными организаций, которые были учреждены иностранными госорганами.
Пискарев отмечал, что комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила факты деструктивной деятельности организаций с участием госорганов: "Ассоциация по вопросам северных территорий", "Британский совет" и Deutsche Welle*.
В свою очередь, депутат Госдумы Никита Чаплин
рассказал РИА Новости, что принятие документов о расширении ответственности за подробные действия — важный шаг в обеспечении безопасности и суверенитета России, поскольку под большим давлением находится молодежь.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.