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Госдума одобрила проект о расширении круга нежелательных организаций - РИА Новости, 11.06.2024
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16:48 11.06.2024 (обновлено: 23:43 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/gosduma-1952227180.html
Госдума одобрила проект о расширении круга нежелательных организаций
Госдума одобрила проект о расширении круга нежелательных организаций - РИА Новости, 11.06.2024
Госдума одобрила проект о расширении круга нежелательных организаций
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:48
2024-06-11T23:43
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы. &quot;Законопроектом предлагается предусмотреть возможность признания в соответствии с положениями федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ &quot;О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации&quot; деятельности иностранной или международной организации нежелательной на территории Российской Федерации, учредителем (участником) которой являются государственные органы иностранного государства&quot;, - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. По его словам, остановить их - вопрос безопасности и защиты интересов граждан РФ. "Сейчас нежелательной может быть признана только деятельность зарубежных НПО (неправительственных организаций). Этот правовой пробел в законодательстве необходимо устранить, чтобы исключить возможность вмешиваться во внутренние дела нашей страны", - подчеркнул он.
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Госдума РФ, Россия, Политика
Госдума одобрила проект о расширении круга нежелательных организаций

ГД одобрила проект о нежелательных организациях с участием зарубежных госорганов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы.
«

"Законопроектом предлагается предусмотреть возможность признания в соответствии с положениями федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" деятельности иностранной или международной организации нежелательной на территории Российской Федерации, учредителем (участником) которой являются государственные органы иностранного государства", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. По его словам, остановить их - вопрос безопасности и защиты интересов граждан РФ.
"Сейчас нежелательной может быть признана только деятельность зарубежных НПО (неправительственных организаций). Этот правовой пробел в законодательстве необходимо устранить, чтобы исключить возможность вмешиваться во внутренние дела нашей страны", - подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ
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