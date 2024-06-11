https://ria.ru/20240611/gerasimov-1952214207.html

Герасимов опроверг слухи об объединении Театров на Малой Ордынке и Сатиры

Герасимов опроверг слухи об объединении Театров на Малой Ордынке и Сатиры - РИА Новости, 11.06.2024

Герасимов опроверг слухи об объединении Театров на Малой Ордынке и Сатиры

Объединения Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры не будет, заявил худрук театров, народный артист России Евгений Герасимов. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:09

2024-06-11T16:09

2024-06-11T16:09

культура

россия

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евгений герасимов

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Объединения Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры не будет, заявил худрук театров, народный артист России Евгений Герасимов. "Самый распространенный вопрос о том, что же будет с Театром на Малой Ордынке. Я хочу сразу сказать, что здесь нет никакого объединения. Здесь есть один человек, худрук, но никакого объединения не будет, никакого слияния трупп не будет", - сказал Герасимов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщили о том, что Герасимов станет художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Помимо новой должности Герасимов сохранил за собой пост художественного руководителя Театра на Малой Ордынке.

https://ria.ru/20240608/teatr-1951648602.html

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россия, москва, евгений герасимов