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Форум о достижениях туризма пройдет на ВДНХ 12-16 июня - РИА Новости, 11.06.2024
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13:40 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/forum-1952167512.html
Форум о достижениях туризма пройдет на ВДНХ 12-16 июня
Форум о достижениях туризма пройдет на ВДНХ 12-16 июня - РИА Новости, 11.06.2024
Форум о достижениях туризма пройдет на ВДНХ 12-16 июня
В рамках Международной выставки-форума "Россия" 12-16 июня в Москве на ВДНХ пройдет IV Российский туристический форум "Путешествуй!", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:40
2024-06-11T13:40
россия
москва
дмитрий чернышенко
максим решетников
ано "национальные приоритеты"
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В рамках Международной выставки-форума "Россия" 12-16 июня в Москве на ВДНХ пройдет IV Российский туристический форум "Путешествуй!", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Это мероприятие, которое представляет туристический потенциал России, международный туризм и демонстрирует все многообразие видов путешествий. Организатором выступает фонд "Росконгресс". Форум проходит при официальной поддержке правительства РФ, министерства экономического развития РФ, АНО "Национальные приоритеты", Центра стратегических разработок и ведущих отраслевых объединений. Форум "Путешествуй!" совмещает два формата: деловую программу и туристический фестиваль. Деловая программа включает в себя различные форматы общения, что позволяет представителям власти, бизнеса и отраслевых сообществ за несколько дней работы форума обсудить ряд вопросов, касающихся развития отрасли, стимулирования бизнеса, улучшения инвестиционного климата, развития транспортной доступности, создания турпродукта и другое. Ключевым событием форума станет пленарная сессия "Международная кооперация. Россия и мир". В сессии примут участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития РФ Максим Решетников. Для посещения деловой программы форума "Путешествуй!" необходимо пройти регистрацию и получить бейдж. В 2024 году мероприятия будут проходить параллельно в восьми павильонах Международной выставки-форума "Россия". В деловой программе, состоящей из 40 сессий, примут участие более 250 спикеров. 15 и 16 июня при поддержке Росмолодежи пройдут Молодежные дни, насчитывающие порядка 20 мероприятий. Также планируется уличная экспозиция по регионам России и презентации 11 видов туризма. Выставочные стенды расположатся вдоль Главной аллеи и Аллеи космонавтов. На площади рядом с Северной петлей посетителей будет ждать выставка автомобилей, экипировки и инфраструктурных проектов, предназначенных для длительных автопутешествий. Ожидается, что за пять дней работы форума площадку посетят более 500 тысяч гостей, в том числе представители более 20 иностранных государств. Выставочная экспозиция будет насчитывать более 500 экспонентов из 89 регионов России. Для удобства гостей организаторы форума разработали мобильный путеводитель, в котором содержится информационная навигация, а также спецпредложения и скидки на путешествия и туристические услуги, представленные на мероприятии.
https://ria.ru/20231121/konkurs-1910741214.html
https://ria.ru/20240502/issledovanie-1943475959.html
https://ria.ru/20231211/vystavka-1915048049.html
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россия, москва, дмитрий чернышенко, максим решетников, ано "национальные приоритеты", фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"
Россия, Москва, Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников, АНО "Национальные приоритеты", Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс"

Форум о достижениях туризма пройдет на ВДНХ 12-16 июня

© Фото : пресс-служба форума "Росконргресс"Форум о достижениях туризма пройдет на ВДНХ 12-16 июня
Форум о достижениях туризма пройдет на ВДНХ 12-16 июня - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : пресс-служба форума "Росконргресс"
Форум о достижениях туризма пройдет на ВДНХ 12-16 июня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В рамках Международной выставки-форума "Россия" 12-16 июня в Москве на ВДНХ пройдет IV Российский туристический форум "Путешествуй!", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Это мероприятие, которое представляет туристический потенциал России, международный туризм и демонстрирует все многообразие видов путешествий.
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Организатором выступает фонд "Росконгресс". Форум проходит при официальной поддержке правительства РФ, министерства экономического развития РФ, АНО "Национальные приоритеты", Центра стратегических разработок и ведущих отраслевых объединений.
Форум "Путешествуй!" совмещает два формата: деловую программу и туристический фестиваль. Деловая программа включает в себя различные форматы общения, что позволяет представителям власти, бизнеса и отраслевых сообществ за несколько дней работы форума обсудить ряд вопросов, касающихся развития отрасли, стимулирования бизнеса, улучшения инвестиционного климата, развития транспортной доступности, создания турпродукта и другое.
Ключевым событием форума станет пленарная сессия "Международная кооперация. Россия и мир". В сессии примут участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития РФ Максим Решетников.
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В 2024 году мероприятия будут проходить параллельно в восьми павильонах Международной выставки-форума "Россия". В деловой программе, состоящей из 40 сессий, примут участие более 250 спикеров. 15 и 16 июня при поддержке Росмолодежи пройдут Молодежные дни, насчитывающие порядка 20 мероприятий. Также планируется уличная экспозиция по регионам России и презентации 11 видов туризма. Выставочные стенды расположатся вдоль Главной аллеи и Аллеи космонавтов. На площади рядом с Северной петлей посетителей будет ждать выставка автомобилей, экипировки и инфраструктурных проектов, предназначенных для длительных автопутешествий.
Ожидается, что за пять дней работы форума площадку посетят более 500 тысяч гостей, в том числе представители более 20 иностранных государств. Выставочная экспозиция будет насчитывать более 500 экспонентов из 89 регионов России. Для удобства гостей организаторы форума разработали мобильный путеводитель, в котором содержится информационная навигация, а также спецпредложения и скидки на путешествия и туристические услуги, представленные на мероприятии.
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