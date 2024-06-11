https://ria.ru/20240611/forum-1952167512.html

Форум о достижениях туризма пройдет на ВДНХ 12-16 июня

Форум о достижениях туризма пройдет на ВДНХ 12-16 июня - РИА Новости, 11.06.2024

Форум о достижениях туризма пройдет на ВДНХ 12-16 июня

В рамках Международной выставки-форума "Россия" 12-16 июня в Москве на ВДНХ пройдет IV Российский туристический форум "Путешествуй!", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:40

2024-06-11T13:40

2024-06-11T13:40

россия

москва

дмитрий чернышенко

максим решетников

ано "национальные приоритеты"

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952167236_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_23bd82c3d6d880c99f66e0a6db1a0e9b.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В рамках Международной выставки-форума "Россия" 12-16 июня в Москве на ВДНХ пройдет IV Российский туристический форум "Путешествуй!", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Это мероприятие, которое представляет туристический потенциал России, международный туризм и демонстрирует все многообразие видов путешествий. Организатором выступает фонд "Росконгресс". Форум проходит при официальной поддержке правительства РФ, министерства экономического развития РФ, АНО "Национальные приоритеты", Центра стратегических разработок и ведущих отраслевых объединений. Форум "Путешествуй!" совмещает два формата: деловую программу и туристический фестиваль. Деловая программа включает в себя различные форматы общения, что позволяет представителям власти, бизнеса и отраслевых сообществ за несколько дней работы форума обсудить ряд вопросов, касающихся развития отрасли, стимулирования бизнеса, улучшения инвестиционного климата, развития транспортной доступности, создания турпродукта и другое. Ключевым событием форума станет пленарная сессия "Международная кооперация. Россия и мир". В сессии примут участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития РФ Максим Решетников. Для посещения деловой программы форума "Путешествуй!" необходимо пройти регистрацию и получить бейдж. В 2024 году мероприятия будут проходить параллельно в восьми павильонах Международной выставки-форума "Россия". В деловой программе, состоящей из 40 сессий, примут участие более 250 спикеров. 15 и 16 июня при поддержке Росмолодежи пройдут Молодежные дни, насчитывающие порядка 20 мероприятий. Также планируется уличная экспозиция по регионам России и презентации 11 видов туризма. Выставочные стенды расположатся вдоль Главной аллеи и Аллеи космонавтов. На площади рядом с Северной петлей посетителей будет ждать выставка автомобилей, экипировки и инфраструктурных проектов, предназначенных для длительных автопутешествий. Ожидается, что за пять дней работы форума площадку посетят более 500 тысяч гостей, в том числе представители более 20 иностранных государств. Выставочная экспозиция будет насчитывать более 500 экспонентов из 89 регионов России. Для удобства гостей организаторы форума разработали мобильный путеводитель, в котором содержится информационная навигация, а также спецпредложения и скидки на путешествия и туристические услуги, представленные на мероприятии.

https://ria.ru/20231121/konkurs-1910741214.html

https://ria.ru/20240502/issledovanie-1943475959.html

https://ria.ru/20231211/vystavka-1915048049.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, дмитрий чернышенко, максим решетников, ано "национальные приоритеты", фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"