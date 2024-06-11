https://ria.ru/20240611/fedokrug-1952203911.html

В Госдуме предложили назвать новый федеральный округ Таврическим

В Госдуме предложили назвать новый федеральный округ Таврическим - РИА Новости, 11.06.2024

В Госдуме предложили назвать новый федеральный округ Таврическим

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новый федеральный округ можно назвать "Таврический", добавив при этом, что говорить... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:42

2024-06-11T15:42

2024-06-11T15:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новый федеральный округ можно назвать "Таврический", добавив при этом, что говорить о его составе, формате и сроках преждевременно. Ранее в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что, по его мнению, в новый федеральный округ, который может быть создан в ближайшее время, войдут четыре новых региона и Крым. Позднее два источника РИА Новости сообщили, что окончательной конфигурации нового федерального округа, как и решения о сроках его создания, пока нет. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что новый федеральный округ наверняка будет создан в России, но позже и, возможно, в более широком составе. При этом в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссий о создании в России нового федерального округа в администрации президента не ведется. "По моему мнению, новый округ, с учетом того, что вернувшиеся регионы являются исторически русскими землями, можно назвать "Таврический". Считаю, что в новых реалиях рамки некогда существующей в составе Российской империи Таврической губернии можно расширить", - сказал Шеремет. По его словам, сроки создания нового округа, формат, состав и название являются полностью прерогативой президента страны. "Считаю, что пока говорить о составе нового округа, формате, сроках, так же, как и о месте Крыма, который уже интегрировался и является частью Южного федерального округа, пока преждевременно", - сказал депутат. При этом, по его словам, независимо от состава нового округа, Крым все равно будет являться для новых регионов ориентиром и мощным локомотивом, прокладывающим их путь к полной интеграции в составе России.

https://ria.ru/20240606/pmef-1951064512.html

https://ria.ru/20240606/okrug-1951079682.html

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политика, россия, запорожская область, донецкая народная республика, михаил шеремет, евгений балицкий, денис пушилин