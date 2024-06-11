https://ria.ru/20240611/face-1952083011.html

ФССП взыскивает с рэпера Face* почти 30 тысяч рублей штрафа

ФССП взыскивает с рэпера Face* почти 30 тысяч рублей штрафа - РИА Новости, 11.06.2024

ФССП взыскивает с рэпера Face* почти 30 тысяч рублей штрафа

Судебные приставы взыскивают с рэпера Face, Ивана Дремина*, почти 30 тысяч рублей штрафа, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T02:14

2024-06-11T02:14

2024-06-11T02:14

россия

уфа

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Судебные приставы взыскивают с рэпера Face, Ивана Дремина*, почти 30 тысяч рублей штрафа, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств. В августе 2023 года Кировский суд Уфы оштрафовал Дремина* на 30 тысяч рублей за непредоставление отчета о деятельности иноагента. Так, согласно информации из Банка данных ИП на сайте ФССП РФ, рэпер должен оплатить 28978 рублей штрафа, а также 2100 рублей в виде исполнительского сбора. Исполнительное производство было возбуждено 27 октября 2023 года. В апреле 2022 года министерство юстиции РФ включило Дремина* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240610/nabutov-1951912494.html

https://ria.ru/20240607/dud-1951513349.html

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россия, уфа, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия