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ФССП взыскивает с рэпера Face* почти 30 тысяч рублей штрафа - РИА Новости, 11.06.2024
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02:14 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/face-1952083011.html
ФССП взыскивает с рэпера Face* почти 30 тысяч рублей штрафа
ФССП взыскивает с рэпера Face* почти 30 тысяч рублей штрафа - РИА Новости, 11.06.2024
ФССП взыскивает с рэпера Face* почти 30 тысяч рублей штрафа
Судебные приставы взыскивают с рэпера Face, Ивана Дремина*, почти 30 тысяч рублей штрафа, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T02:14
2024-06-11T02:14
россия
уфа
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Судебные приставы взыскивают с рэпера Face, Ивана Дремина*, почти 30 тысяч рублей штрафа, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств. В августе 2023 года Кировский суд Уфы оштрафовал Дремина* на 30 тысяч рублей за непредоставление отчета о деятельности иноагента. Так, согласно информации из Банка данных ИП на сайте ФССП РФ, рэпер должен оплатить 28978 рублей штрафа, а также 2100 рублей в виде исполнительского сбора. Исполнительное производство было возбуждено 27 октября 2023 года. В апреле 2022 года министерство юстиции РФ включило Дремина* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240610/nabutov-1951912494.html
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россия, уфа, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия
Россия, Уфа, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Происшествия
ФССП взыскивает с рэпера Face* почти 30 тысяч рублей штрафа

Приставы взыскивают с рэпера Face 30 тыс руб за нарушение деятельности иноагента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Рэпер Face*
Рэпер Face* - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Рэпер Face*. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Судебные приставы взыскивают с рэпера Face, Ивана Дремина*, почти 30 тысяч рублей штрафа, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств.
В августе 2023 года Кировский суд Уфы оштрафовал Дремина* на 30 тысяч рублей за непредоставление отчета о деятельности иноагента.
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Так, согласно информации из Банка данных ИП на сайте ФССП РФ, рэпер должен оплатить 28978 рублей штрафа, а также 2100 рублей в виде исполнительского сбора. Исполнительное производство было возбуждено 27 октября 2023 года.
В апреле 2022 года министерство юстиции РФ включило Дремина* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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РоссияУфаФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Происшествия
 
 
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