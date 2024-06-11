https://ria.ru/20240611/es-1952216826.html

Боррель признал, что не все в ЕС считают Россию экзистенциальной угрозой

Боррель признал, что не все в ЕС считают Россию экзистенциальной угрозой - РИА Новости, 11.06.2024

Боррель признал, что не все в ЕС считают Россию экзистенциальной угрозой

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не все страны ЕС рассматривают Россию в качестве "экзистенциальной угрозы". РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:17

2024-06-11T16:17

2024-06-11T16:23

россия

евросоюз

в мире

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не все страны ЕС рассматривают Россию в качестве "экзистенциальной угрозы"."Сейчас все понимают, что Россия – это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них", - сказал он, выступая на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе.Он также высказал мысль о том, что ЕС постепенно превращается из союза, основанного на интересах общей экономики, в сообщество на основе общих интересов в области безопасности.

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Кирилл Волков

россия, евросоюз, в мире, жозеп боррель