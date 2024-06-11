Боррель признал, что не все в ЕС считают Россию экзистенциальной угрозой
Боррель: некоторые страны ЕС считают, что Россия им не угрожает
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не все страны ЕС рассматривают Россию в качестве "экзистенциальной угрозы".
"Сейчас все понимают, что Россия – это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них", - сказал он, выступая на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе.
Он также высказал мысль о том, что ЕС постепенно превращается из союза, основанного на интересах общей экономики, в сообщество на основе общих интересов в области безопасности.
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00