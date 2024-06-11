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Боррель признал, что не все в ЕС считают Россию экзистенциальной угрозой - РИА Новости, 11.06.2024
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16:17 11.06.2024 (обновлено: 16:23 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/es-1952216826.html
Боррель признал, что не все в ЕС считают Россию экзистенциальной угрозой
Боррель признал, что не все в ЕС считают Россию экзистенциальной угрозой - РИА Новости, 11.06.2024
Боррель признал, что не все в ЕС считают Россию экзистенциальной угрозой
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не все страны ЕС рассматривают Россию в качестве "экзистенциальной угрозы". РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:17
2024-06-11T16:23
россия
евросоюз
в мире
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не все страны ЕС рассматривают Россию в качестве "экзистенциальной угрозы"."Сейчас все понимают, что Россия – это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них", - сказал он, выступая на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе.Он также высказал мысль о том, что ЕС постепенно превращается из союза, основанного на интересах общей экономики, в сообщество на основе общих интересов в области безопасности.
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россия, евросоюз, в мире, жозеп боррель
Россия, Евросоюз, В мире, Жозеп Боррель
Боррель признал, что не все в ЕС считают Россию экзистенциальной угрозой

Боррель: некоторые страны ЕС считают, что Россия им не угрожает

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не все страны ЕС рассматривают Россию в качестве "экзистенциальной угрозы".
"Сейчас все понимают, что Россия – это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них", - сказал он, выступая на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе.
Он также высказал мысль о том, что ЕС постепенно превращается из союза, основанного на интересах общей экономики, в сообщество на основе общих интересов в области безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
 
РоссияЕвросоюзВ миреЖозеп Боррель
 
 
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