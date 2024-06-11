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Умер японский биохимик, открывший первый статин - РИА Новости, 11.06.2024
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Наука
 
12:54 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/endo-1952156081.html
Умер японский биохимик, открывший первый статин
Умер японский биохимик, открывший первый статин - РИА Новости, 11.06.2024
Умер японский биохимик, открывший первый статин
Японский почетный профессор биохимии Акира Эндо, открывший первый статин - ингибитор HMG-CoA редуктазы – и тем самым положивший путь для разработки статиновых... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:54
2024-06-11T12:54
наука
токио
акита (префектура)
в мире
япония
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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Японский почетный профессор биохимии Акира Эндо, открывший первый статин - ингибитор HMG-CoA редуктазы – и тем самым положивший путь для разработки статиновых препаратов, скончался в возрасте 90 лет, передает телеканал NHK. По данным источника, близкого к семье, Эндо скончался 5 июня в доме престарелых в Токио. Акира Эндо родился в 1933 году в префектуре Акита, после окончания факультета сельскохозяйственных наук в университете Тохоку работал в фармацевтической компании, затем стал профессором на факультете сельскохозяйственных наук Токийского университета сельскохозяйственных и технологических наук. В начале 1970-х годов он начал заниматься разработкой лекарства для снижения уровня холестерина в крови, а в 1973 году открыл, что вещество "статин", производимое синей плесенью, подавляет синтез холестерина в организме и значительно снижает его уровень в крови. За свои достижения, включая открытие статина, Акира Эндо был удостоен ряда международных премий.
токио
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токио, акита (префектура), в мире, япония
Наука, Токио, Акита (префектура), В мире, Япония
Умер японский биохимик, открывший первый статин

Японский биохимик Акира Эндо, открывший первый статин, умер в 90 лет

© AFP 2024 / JIJI PressАкира Эндо
Акира Эндо - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AFP 2024 / JIJI Press
Акира Эндо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Японский почетный профессор биохимии Акира Эндо, открывший первый статин - ингибитор HMG-CoA редуктазы – и тем самым положивший путь для разработки статиновых препаратов, скончался в возрасте 90 лет, передает телеканал NHK.
По данным источника, близкого к семье, Эндо скончался 5 июня в доме престарелых в Токио.
Акира Эндо родился в 1933 году в префектуре Акита, после окончания факультета сельскохозяйственных наук в университете Тохоку работал в фармацевтической компании, затем стал профессором на факультете сельскохозяйственных наук Токийского университета сельскохозяйственных и технологических наук.
В начале 1970-х годов он начал заниматься разработкой лекарства для снижения уровня холестерина в крови, а в 1973 году открыл, что вещество "статин", производимое синей плесенью, подавляет синтез холестерина в организме и значительно снижает его уровень в крови.
За свои достижения, включая открытие статина, Акира Эндо был удостоен ряда международных премий.
 
НаукаТокиоАкита (префектура)В миреЯпония
 
 
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