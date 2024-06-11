https://ria.ru/20240611/eldzhey-1952142770.html
Творчество Элджея проверят на пропаганду наркотиков
Творчество Элджея проверят на пропаганду наркотиков - РИА Новости, 11.06.2024
Творчество Элджея проверят на пропаганду наркотиков
Полиция в Новосибирске после обращения общественников организовала проверку творчества рэпера Элджея, который должен выступить в городе, на возможную пропаганду РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:15
2024-06-11T12:15
2024-06-11T12:15
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НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Полиция в Новосибирске после обращения общественников организовала проверку творчества рэпера Элджея, который должен выступить в городе, на возможную пропаганду наркотиков. Ответ УМВД по Новосибирску на обращение общественников по поводу проведения на площадке парк "Арена" в Новосибирске 15 и 16 июня музыкального фестиваля "Черника Music Fest" с участием Элджея опубликовали в своем Telegram-канале члены Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей. "В обращении по факту организации проведения концерта на площадке парк "Арена" исполнителем под псевдонимом Элджей усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических и психотропных средств – ред.)", - говорится в ответе УМВД России по Новосибирску. В нем также сообщается, что о результатах проведенной проверки и принятом решении общественников уведомят дополнительно. В ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости не смогли оперативно предоставить информацию о ходе и результатах проверки.
https://ria.ru/20230530/mvd-1875137391.html
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Творчество Элджея проверят на пропаганду наркотиков
Полиция в Новосибирске проверит творчество Элджея на пропаганду наркотиков