https://ria.ru/20240611/eldzhey-1952142770.html

Творчество Элджея проверят на пропаганду наркотиков

Творчество Элджея проверят на пропаганду наркотиков - РИА Новости, 11.06.2024

Творчество Элджея проверят на пропаганду наркотиков

Полиция в Новосибирске после обращения общественников организовала проверку творчества рэпера Элджея, который должен выступить в городе, на возможную пропаганду РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:15

2024-06-11T12:15

2024-06-11T12:15

шоубиз

происшествия

новосибирск

россия

новосибирская область

элджей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153327/38/1533273838_0:9:2903:1642_1920x0_80_0_0_500fb00c29f887746800f24d3944f75b.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Полиция в Новосибирске после обращения общественников организовала проверку творчества рэпера Элджея, который должен выступить в городе, на возможную пропаганду наркотиков. Ответ УМВД по Новосибирску на обращение общественников по поводу проведения на площадке парк "Арена" в Новосибирске 15 и 16 июня музыкального фестиваля "Черника Music Fest" с участием Элджея опубликовали в своем Telegram-канале члены Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей. "В обращении по факту организации проведения концерта на площадке парк "Арена" исполнителем под псевдонимом Элджей усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических и психотропных средств – ред.)", - говорится в ответе УМВД России по Новосибирску. В нем также сообщается, что о результатах проведенной проверки и принятом решении общественников уведомят дополнительно. В ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости не смогли оперативно предоставить информацию о ходе и результатах проверки.

https://ria.ru/20230530/mvd-1875137391.html

новосибирск

россия

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, элджей