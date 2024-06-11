Рейтинг@Mail.ru
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 11.06.2024 (обновлено: 17:28 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/ekonomika-1952224326.html
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики - РИА Новости, 11.06.2024
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,9%, а в 2025-м — до 1,4%, следует из доклада международной организации. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:38
2024-06-11T17:28
экономика
россия
всемирный банк
владимир путин
максим орешкин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950321826_0:218:3253:2048_1920x0_80_0_0_a910a3e552ba07a307b80191c46a693c.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,9%, а в 2025-м — до 1,4%, следует из доклада международной организации.Так, банк ожидает увеличения ВВП России на 1,6 и 0,5 процентного пункта соответственно по сравнению с оценками, представленными в январе.Как отмечается в документе, организация ожидает рост экономической активности в России в течение года, но при этом прогнозирует сокращение на рынке ипотечного кредитования, что ограничит частный спрос и отразится на росте ВВП.В докладе также приводится прогноз на 2026 год, согласно которому рост российской экономики в реальном выражении составит 1,1%. Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что темпы роста российской экономики превышают среднемировые, уточнив, что в прошлом году рост ВВП составил 3,6%, а в первом квартале 2024-го — 5,4%. Глава государства обратил внимание, что такая динамика определяется прежде всего несырьевыми отраслями.Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, в свою очередь, допустил, что рост ВВП в этом году может превысить три процента. В то же время, по прогнозам Минэкономразвития, этот показатель вырастет на 2,8%. Центробанк прогнозирует его в диапазоне 2,5-3,5%.
https://ria.ru/20240601/ekonomika-1949773145.html
https://ria.ru/20240519/ekonomika-1946967116.html
https://ria.ru/20240514/dolg-1945691466.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950321826_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_1d39d8744d284f00d85923dc33ba4324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, всемирный банк, владимир путин, максим орешкин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Всемирный банк, Владимир Путин, Максим Орешкин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики

Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики до 2,9% в 2024 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,9%, а в 2025-м — до 1,4%, следует из доклада международной организации.
Так, банк ожидает увеличения ВВП России на 1,6 и 0,5 процентного пункта соответственно по сравнению с оценками, представленными в январе.
Рабочий зачищает сварные швы колонного оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности на заводе Комсомолец в Тамбове - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Удержали позиции: экономика России в лидерах по ключевому показателю
1 июня, 08:00

В начале года Всемирный банк прогнозировал рост российской экономики до 1,3% в 2024-м и до 0,9% — в 2025-м.

Как отмечается в документе, организация ожидает рост экономической активности в России в течение года, но при этом прогнозирует сокращение на рынке ипотечного кредитования, что ограничит частный спрос и отразится на росте ВВП.
В докладе также приводится прогноз на 2026 год, согласно которому рост российской экономики в реальном выражении составит 1,1%.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в XXI веке
19 мая, 08:13
Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что темпы роста российской экономики превышают среднемировые, уточнив, что в прошлом году рост ВВП составил 3,6%, а в первом квартале 2024-го — 5,4%. Глава государства обратил внимание, что такая динамика определяется прежде всего несырьевыми отраслями.
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, в свою очередь, допустил, что рост ВВП в этом году может превысить три процента. В то же время, по прогнозам Минэкономразвития, этот показатель вырастет на 2,8%. Центробанк прогнозирует его в диапазоне 2,5-3,5%.
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Под мировую экономику заложили бомбу на 315 триллионов долларов
14 мая, 08:00
 
ЭкономикаРоссияВсемирный банкВладимир ПутинМаксим ОрешкинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала