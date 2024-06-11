https://ria.ru/20240611/draka-1952232390.html

В Одессе врачи скорой и сотрудники военкомата устроили массовую драку

В Одессе врачи скорой и сотрудники военкомата устроили массовую драку - РИА Новости, 11.06.2024

В Одессе врачи скорой и сотрудники военкомата устроили массовую драку

В Одессе конфликт между сотрудниками скорой помощи и представителями военкомата перешел в массовую драку, сообщило украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:09

2024-06-11T17:09

2024-06-11T18:10

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Одессе конфликт между сотрудниками скорой помощи и представителями военкомата перешел в массовую драку, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале."Сегодня с утра водитель скорой пришел в ТЦК Киевского района обновить данные, но в военкомате решили его не отпускать. Водитель пожаловался на поднявшееся давление и вызвал скорую. Бригада скорой приехала по вызову, но и ее отказались выпускать из ТЦК. На помощь коллегам приехали другие бригады скорой. Завязалась драка", — говорится в посте.На видео, которое опубликовало издание, можно заметить, что у здания военкомата собралось около двух десятков человек. Среди них мужчины в военной форме, медики и молодые люди в гражданской одежде с битами. Сначала между ними происходила перепалка на повышенных тонах, а затем началась массовая драка. Мужчины в форме и в гражданском жестоко избивали медиков, слышны женские крики. На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.С 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. В соответствии с ним все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. За уклонение от военной службы во время мобилизации грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

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