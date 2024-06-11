Рейтинг@Mail.ru
В Одессе врачи скорой и сотрудники военкомата устроили массовую драку - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 11.06.2024 (обновлено: 18:10 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/draka-1952232390.html
В Одессе врачи скорой и сотрудники военкомата устроили массовую драку
В Одессе врачи скорой и сотрудники военкомата устроили массовую драку - РИА Новости, 11.06.2024
В Одессе врачи скорой и сотрудники военкомата устроили массовую драку
В Одессе конфликт между сотрудниками скорой помощи и представителями военкомата перешел в массовую драку, сообщило украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:09
2024-06-11T18:10
в мире
одесса
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952235341_0:176:1100:795_1920x0_80_0_0_29ae6cf09c3fede6ec89288e6d18f76b.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Одессе конфликт между сотрудниками скорой помощи и представителями военкомата перешел в массовую драку, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале."Сегодня с утра водитель скорой пришел в ТЦК Киевского района обновить данные, но в военкомате решили его не отпускать. Водитель пожаловался на поднявшееся давление и вызвал скорую. Бригада скорой приехала по вызову, но и ее отказались выпускать из ТЦК. На помощь коллегам приехали другие бригады скорой. Завязалась драка", — говорится в посте.На видео, которое опубликовало издание, можно заметить, что у здания военкомата собралось около двух десятков человек. Среди них мужчины в военной форме, медики и молодые люди в гражданской одежде с битами. Сначала между ними происходила перепалка на повышенных тонах, а затем началась массовая драка. Мужчины в форме и в гражданском жестоко избивали медиков, слышны женские крики. На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.С 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. В соответствии с ним все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. За уклонение от военной службы во время мобилизации грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
https://ria.ru/20231222/vsu-1917552176.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952235341_31:0:1100:802_1920x0_80_0_0_ee582888b002deba77fcbe12922963c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина
В мире, Одесса, Украина
В Одессе врачи скорой и сотрудники военкомата устроили массовую драку

"Страна": в Одессе произошла массовая драка врачей и сотрудников военкомата

© Кадр видео из соцсетейДрака между сотрудниками скорой помощи и ТЦК в Одессе
Драка между сотрудниками скорой помощи и ТЦК в Одессе
© Кадр видео из соцсетей
Драка между сотрудниками скорой помощи и ТЦК в Одессе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Одессе конфликт между сотрудниками скорой помощи и представителями военкомата перешел в массовую драку, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Сегодня с утра водитель скорой пришел в ТЦК Киевского района обновить данные, но в военкомате решили его не отпускать. Водитель пожаловался на поднявшееся давление и вызвал скорую. Бригада скорой приехала по вызову, но и ее отказались выпускать из ТЦК. На помощь коллегам приехали другие бригады скорой. Завязалась драка", — говорится в посте.
Изображение сгенерировано ИИ
Зеленский уверовал в собственное бессмертие
Вчера, 08:00
На видео, которое опубликовало издание, можно заметить, что у здания военкомата собралось около двух десятков человек. Среди них мужчины в военной форме, медики и молодые люди в гражданской одежде с битами. Сначала между ними происходила перепалка на повышенных тонах, а затем началась массовая драка. Мужчины в форме и в гражданском жестоко избивали медиков, слышны женские крики.
На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
С 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. В соответствии с ним все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. За уклонение от военной службы во время мобилизации грозит до пяти лет лишения свободы.
Одесса - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В ВСУ прокомментировали инцидент с военными на скорой в Одессе
22 декабря 2023, 17:48
 
В миреОдессаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала