https://ria.ru/20240611/donetsk-1952108154.html

В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель

В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 11.06.2024

В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб в Петровском районе Донецка в результате его обстрела в понедельник украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:25

2024-06-11T09:25

2024-06-11T09:25

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в Петровском районе Донецка в результате его обстрела в понедельник украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Продолжает поступать информация о жертвах среди мирных жителей после вчерашнего обстрела украинскими фашистами Петровского района Донецка. Возле одного из домов частного сектора по улице Лутугина погиб мужчина 1959 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240315/obstrel-1933103121.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия