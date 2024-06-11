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В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/donetsk-1952108154.html
В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель
В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 11.06.2024
В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Петровском районе Донецка в результате его обстрела в понедельник украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:25
2024-06-11T09:25
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в Петровском районе Донецка в результате его обстрела в понедельник украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Продолжает поступать информация о жертвах среди мирных жителей после вчерашнего обстрела украинскими фашистами Петровского района Донецка. Возле одного из домов частного сектора по улице Лутугина погиб мужчина 1959 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933103121.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель

Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в Петровском районе Донецка в результате его обстрела в понедельник украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"Продолжает поступать информация о жертвах среди мирных жителей после вчерашнего обстрела украинскими фашистами Петровского района Донецка. Возле одного из домов частного сектора по улице Лутугина погиб мужчина 1959 года рождения", - написал Кулемзин.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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