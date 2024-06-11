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В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель
В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 11.06.2024
В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Петровском районе Донецка в результате его обстрела в понедельник украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:25
2024-06-11T09:25
2024-06-11T09:25
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в Петровском районе Донецка в результате его обстрела в понедельник украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Продолжает поступать информация о жертвах среди мирных жителей после вчерашнего обстрела украинскими фашистами Петровского района Донецка. Возле одного из домов частного сектора по улице Лутугина погиб мужчина 1959 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933103121.html
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В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель
Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель