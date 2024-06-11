https://ria.ru/20240611/dodik-1952213422.html

Додик назвал Россию партнером Республики Сербской БиГ

Додик назвал Россию партнером Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 11.06.2024

Додик назвал Россию партнером Республики Сербской БиГ

Россия является партнером и политическим единомышленником Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), которая не допустит введения санкций в отношении РФ РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:06

2024-06-11T16:06

2024-06-11T16:06

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БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Россия является партнером и политическим единомышленником Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), которая не допустит введения санкций в отношении РФ на уровне БиГ, заявил президент Республики Милорад Додик. В главном городе РС БиГ Баня-Луке с участием Милорада Додика, властей республики и посла РФ Игоря Калабухова во вторник торжественно открылось отделение посольства РФ в БиГ. "Россия для нас - партнер и политический единомышленник. РФ мы видим на правильной стороне нынешнего времени и истории. Я и многие мои собеседники в РС БиГ считаем, что (президент РФ) Владимир Путин не только великий лидер, он – национальное богатство российского народа и РФ. Это человек, который несомненно любит свое государство и народ, а значит и других людей", - заявил Додик. По его словам, "истеричные угрозы" сейчас исходят с другой стороны, которая ценой "гибели людей на Украине хочет продолжить свою политику навязывания решений". "Уверен, что президент Путин сегодня, как и всегда, на стороне мира. Но мира, который подразумевает защиту своих государственных и национальных интересов. Поэтому моя поддержка всегда была ясна. В отношениях с РФ происходили для нас большие вещи. РС БиГ не допустила рассмотрения того, чтобы были введены санкции против РФ в условиях, когда многие ввели их себе в ущерб", - подчеркнул лидер боснийских сербов. По его словам, вопреки обвинениям Запада в адрес Москвы, единственное "зловредное влияние исходит от посла США, который ежедневно позорит свою страну" и вмешивается во внутренние дела БиГ. США дважды сообщали о введении санкций в отношении лидера боснийских сербов – в 2017 и 2022 годах. Госдеп США 1 августа 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня 2023 года парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. Кроме того, он открыто не признает Высокого представителя по БиГ Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР. Руководство Республики Сербской в марте 2023 года приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании.

https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950074046.html

https://ria.ru/20240608/dodik-1951706685.html

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россия, сша, республика сербская, милорад додик, владимир путин, государственный департамент сша, оон, в мире