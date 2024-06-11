Рейтинг@Mail.ru
Додик назвал Россию партнером Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/dodik-1952213422.html
Додик назвал Россию партнером Республики Сербской БиГ
Додик назвал Россию партнером Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 11.06.2024
Додик назвал Россию партнером Республики Сербской БиГ
Россия является партнером и политическим единомышленником Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), которая не допустит введения санкций в отношении РФ РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:06
2024-06-11T16:06
россия
сша
республика сербская
милорад додик
владимир путин
государственный департамент сша
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874133770_0:193:3117:1946_1920x0_80_0_0_f5f85ee0f6615d04974b3739818c5ac8.jpg
БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Россия является партнером и политическим единомышленником Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), которая не допустит введения санкций в отношении РФ на уровне БиГ, заявил президент Республики Милорад Додик. В главном городе РС БиГ Баня-Луке с участием Милорада Додика, властей республики и посла РФ Игоря Калабухова во вторник торжественно открылось отделение посольства РФ в БиГ. "Россия для нас - партнер и политический единомышленник. РФ мы видим на правильной стороне нынешнего времени и истории. Я и многие мои собеседники в РС БиГ считаем, что (президент РФ) Владимир Путин не только великий лидер, он – национальное богатство российского народа и РФ. Это человек, который несомненно любит свое государство и народ, а значит и других людей", - заявил Додик. По его словам, "истеричные угрозы" сейчас исходят с другой стороны, которая ценой "гибели людей на Украине хочет продолжить свою политику навязывания решений". "Уверен, что президент Путин сегодня, как и всегда, на стороне мира. Но мира, который подразумевает защиту своих государственных и национальных интересов. Поэтому моя поддержка всегда была ясна. В отношениях с РФ происходили для нас большие вещи. РС БиГ не допустила рассмотрения того, чтобы были введены санкции против РФ в условиях, когда многие ввели их себе в ущерб", - подчеркнул лидер боснийских сербов. По его словам, вопреки обвинениям Запада в адрес Москвы, единственное "зловредное влияние исходит от посла США, который ежедневно позорит свою страну" и вмешивается во внутренние дела БиГ. США дважды сообщали о введении санкций в отношении лидера боснийских сербов – в 2017 и 2022 годах. Госдеп США 1 августа 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня 2023 года парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. Кроме того, он открыто не признает Высокого представителя по БиГ Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР. Руководство Республики Сербской в марте 2023 года приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании.
https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950074046.html
https://ria.ru/20240608/dodik-1951706685.html
https://ria.ru/20240611/lavrov-1952187060.html
россия
сша
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874133770_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_287ca9d81c733a1ffcc5a9aad2716ce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, республика сербская, милорад додик, владимир путин, государственный департамент сша, оон, в мире
Россия, США, Республика Сербская, Милорад Додик, Владимир Путин, Государственный департамент США, ООН, В мире
Додик назвал Россию партнером Республики Сербской БиГ

Додик: Россия — партнер и политический единомышленник Республики Сербской БиГ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Россия является партнером и политическим единомышленником Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), которая не допустит введения санкций в отношении РФ на уровне БиГ, заявил президент Республики Милорад Додик.
В главном городе РС БиГ Баня-Луке с участием Милорада Додика, властей республики и посла РФ Игоря Калабухова во вторник торжественно открылось отделение посольства РФ в БиГ.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Додик обвинил Запад в давлении на Республику Сербскую БиГ
3 июня, 03:06
"Россия для нас - партнер и политический единомышленник. РФ мы видим на правильной стороне нынешнего времени и истории. Я и многие мои собеседники в РС БиГ считаем, что (президент РФ) Владимир Путин не только великий лидер, он – национальное богатство российского народа и РФ. Это человек, который несомненно любит свое государство и народ, а значит и других людей", - заявил Додик.
По его словам, "истеричные угрозы" сейчас исходят с другой стороны, которая ценой "гибели людей на Украине хочет продолжить свою политику навязывания решений".
"Уверен, что президент Путин сегодня, как и всегда, на стороне мира. Но мира, который подразумевает защиту своих государственных и национальных интересов. Поэтому моя поддержка всегда была ясна. В отношениях с РФ происходили для нас большие вещи. РС БиГ не допустила рассмотрения того, чтобы были введены санкции против РФ в условиях, когда многие ввели их себе в ущерб", - подчеркнул лидер боснийских сербов.
Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик на торжественном открытии XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Додик раскрыл, что имеет ключевое значение для сербского народа
8 июня, 21:48
По его словам, вопреки обвинениям Запада в адрес Москвы, единственное "зловредное влияние исходит от посла США, который ежедневно позорит свою страну" и вмешивается во внутренние дела БиГ.
США дважды сообщали о введении санкций в отношении лидера боснийских сербов – в 2017 и 2022 годах.
Госдеп США 1 августа 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня 2023 года парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
Кроме того, он открыто не признает Высокого представителя по БиГ Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР. Руководство Республики Сербской в марте 2023 года приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Лавров назвал Республику Сербскую оплотом исторической правды
Вчера, 14:52
 
РоссияСШАРеспублика СербскаяМилорад ДодикВладимир ПутинГосударственный департамент СШАООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала