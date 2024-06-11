https://ria.ru/20240611/devochka-1952216080.html

Директор спортцентра опроверг обвинения в травмировании девочки на батуте

Директор спортцентра опроверг обвинения в травмировании девочки на батуте - РИА Новости, 11.06.2024

Директор спортцентра опроверг обвинения в травмировании девочки на батуте

Директор сети столичных спортивных центров Роман Емельянов заявил РИА Новости, что отрицает обвинения в том, что юная москвичка сломала позвоночник на их... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:24

2024-06-11T16:24

2024-06-11T16:24

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Директор сети столичных спортивных центров Роман Емельянов заявил РИА Новости, что отрицает обвинения в том, что юная москвичка сломала позвоночник на их батутах, при этом отметив, что тренер в данный момент не работает. Ранее Telegram-канал "SHOT" писал, что шестилетняя девочка якобы сломала позвоночник на тренировке по прыжкам на батутах в спортивном центре в столичном районе Люблино. Родители обвинили в халатности тренера, призёра Олимпийских игр Веру Белянкину. "Ребенок, действительно, был на батуте, травмы у нас не было, даже если вы посмотрите видео... Девочка просто на попу села, она продолжила тренировку до конца, до конца дотренировались, ничего не говорили и спокойно ушли домой", - рассказал Емельянов. По его словам, через пару дней после предполагаемого инцидента с ним связались родители девочки, потребовав заплатить компенсацию, при этом, по его словам, не предоставив ни одного медицинского документа, подтверждающего факт травмы. Как отметил Емельянов, семья девочки просила сначала 840 тысяч рублей, а потом 1 миллион. Собеседник агентства утверждает, что по его данным, девочка также профессионально занимается карате в другом учреждении. Он рассказал, что тренер по прыжкам на батуте, которая занималась с девочкой, в данный момент не работает в спортивном центре, именно поэтому ее резюме убрали с сайта. "У нее моральное тоже истощение идет. Ну представьте, человека обвиняют, она вообще не понимает ничего", - пояснил Емельянов.

https://ria.ru/20240222/travma-1929000789.html

https://ria.ru/20230618/kuban-1879031116.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва