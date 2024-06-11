https://ria.ru/20240611/delo-1952256337.html

СК завел более пяти тысяч уголовных дел на украинских силовиков и наемников

СК завел более пяти тысяч уголовных дел на украинских силовиков и наемников - РИА Новости, 11.06.2024

СК завел более пяти тысяч уголовных дел на украинских силовиков и наемников

Следственный комитет России возбудил с 2014 года свыше пяти тысяч уголовных дел из-за преступлений киевских властей и силовиков, а также националистов и... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T18:41

2024-06-11T18:41

2024-06-11T18:44

происшествия

россия

украина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил с 2014 года свыше пяти тысяч уголовных дел из-за преступлений киевских властей и силовиков, а также националистов и наемников, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел заседание, темой которого стали вопросы обеспечения безопасности детей в период проведения специальной военной операции."С 2014 года возбуждено около пяти тысяч уголовных дел в отношении свыше тысячи лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, украинских силовых структур, членов радикальных националистических объединений и наемников", - говорится в сообщении.По данным ведомства, установлено, что "в вооруженном конфликте погибли 6 139 гражданских лиц, в том числе 173 несовершеннолетних, не менее 15 012 мирных жителей получили ранения, из них 734 несовершеннолетних"."Глава ведомства отметил, что в Россию из зоны СВО прибыли более 5 миллионов 477 тысяч человек (в том числе 749 183 ребенка). Всего же следователями осмотрено более 70 тысяч разрушенных объектов гражданской инфраструктуры. Сотрудники СЭЦ СК России установили общую сумму ущерба, которая превышает 229 миллиардов рублей", - добавляется в сообщении.По итогам заседания Бастрыкин дал ряд соответствующих поручений.

https://ria.ru/20240611/ritter-1952197038.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)