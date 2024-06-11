Рейтинг@Mail.ru
СК завел более пяти тысяч уголовных дел на украинских силовиков и наемников - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 11.06.2024 (обновлено: 18:44 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/delo-1952256337.html
СК завел более пяти тысяч уголовных дел на украинских силовиков и наемников
СК завел более пяти тысяч уголовных дел на украинских силовиков и наемников - РИА Новости, 11.06.2024
СК завел более пяти тысяч уголовных дел на украинских силовиков и наемников
Следственный комитет России возбудил с 2014 года свыше пяти тысяч уголовных дел из-за преступлений киевских властей и силовиков, а также националистов и... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:41
2024-06-11T18:44
происшествия
россия
украина
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил с 2014 года свыше пяти тысяч уголовных дел из-за преступлений киевских властей и силовиков, а также националистов и наемников, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел заседание, темой которого стали вопросы обеспечения безопасности детей в период проведения специальной военной операции."С 2014 года возбуждено около пяти тысяч уголовных дел в отношении свыше тысячи лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, украинских силовых структур, членов радикальных националистических объединений и наемников", - говорится в сообщении.По данным ведомства, установлено, что "в вооруженном конфликте погибли 6 139 гражданских лиц, в том числе 173 несовершеннолетних, не менее 15 012 мирных жителей получили ранения, из них 734 несовершеннолетних"."Глава ведомства отметил, что в Россию из зоны СВО прибыли более 5 миллионов 477 тысяч человек (в том числе 749 183 ребенка). Всего же следователями осмотрено более 70 тысяч разрушенных объектов гражданской инфраструктуры. Сотрудники СЭЦ СК России установили общую сумму ущерба, которая превышает 229 миллиардов рублей", - добавляется в сообщении.По итогам заседания Бастрыкин дал ряд соответствующих поручений.
https://ria.ru/20240611/ritter-1952197038.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57e15adc91e559d4e0bd9b615d08a8de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Украина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
СК завел более пяти тысяч уголовных дел на украинских силовиков и наемников

СК с 2014 г завел более 5 тыс уголовных дел на украинских силовиков и наемников

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил с 2014 года свыше пяти тысяч уголовных дел из-за преступлений киевских властей и силовиков, а также националистов и наемников, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел заседание, темой которого стали вопросы обеспечения безопасности детей в период проведения специальной военной операции.
"С 2014 года возбуждено около пяти тысяч уголовных дел в отношении свыше тысячи лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, украинских силовых структур, членов радикальных националистических объединений и наемников", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, установлено, что "в вооруженном конфликте погибли 6 139 гражданских лиц, в том числе 173 несовершеннолетних, не менее 15 012 мирных жителей получили ранения, из них 734 несовершеннолетних".
"Глава ведомства отметил, что в Россию из зоны СВО прибыли более 5 миллионов 477 тысяч человек (в том числе 749 183 ребенка). Всего же следователями осмотрено более 70 тысяч разрушенных объектов гражданской инфраструктуры. Сотрудники СЭЦ СК России установили общую сумму ущерба, которая превышает 229 миллиардов рублей", - добавляется в сообщении.
По итогам заседания Бастрыкин дал ряд соответствующих поручений.
Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Экс-разведчик, которого Госдеп не пустил в Россию, сделал новое заявление
Вчера, 15:21
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала