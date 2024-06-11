https://ria.ru/20240611/delo-1952077836.html
В Петербурге завели дело после гибели рабочего при строительстве метро
В Петербурге завели дело после гибели рабочего при строительстве метро - РИА Новости, 11.06.2024
В Петербурге завели дело после гибели рабочего при строительстве метро
Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью рабочего при проведении строительных работ в метро в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T00:12
2024-06-11T00:12
2024-06-11T00:12
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью рабочего при проведении строительных работ в метро в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГСУСК РФ. "Следствием установлено, что сегодня при проведении работ в метрополитене, в перегонном тоннеле на Кронштадтской улице сошли с рельс установленные на электровозе вагонетки. Одна из них придавила рабочего, который в результате телесных повреждений скончался", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ранее в пресс-службе АО "Метрострой Северной Столицы" РИА Новости сообщили, что при работах на шахте в Кировском районе произошел несчастный случай – погиб проходчик. Обстоятельства трагедии уточняются. Компания сообщила, что окажет содействие в выяснении обстоятельств случившегося, организует проверки на объектах.
https://ria.ru/20240610/zemlya-1951975665.html
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происшествия, кировский район, санкт-петербург, россия
Происшествия, Кировский район, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге завели дело после гибели рабочего при строительстве метро
СК возбудил дело после гибели рабочего при строительстве метро в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью рабочего при проведении строительных работ в метро в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГСУСК РФ.
"Следствием установлено, что сегодня при проведении работ в метрополитене, в перегонном тоннеле на Кронштадтской улице сошли с рельс установленные на электровозе вагонетки. Одна из них придавила рабочего, который в результате телесных повреждений скончался", - говорится в сообщении.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Ранее в пресс-службе АО "Метрострой Северной Столицы" РИА Новости сообщили, что при работах на шахте в Кировском районе произошел несчастный случай – погиб проходчик. Обстоятельства трагедии уточняются. Компания сообщила, что окажет содействие в выяснении обстоятельств случившегося, организует проверки на объектах.