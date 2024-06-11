Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге завели дело после гибели рабочего при строительстве метро - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/delo-1952077836.html
В Петербурге завели дело после гибели рабочего при строительстве метро
В Петербурге завели дело после гибели рабочего при строительстве метро - РИА Новости, 11.06.2024
В Петербурге завели дело после гибели рабочего при строительстве метро
Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью рабочего при проведении строительных работ в метро в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T00:12
2024-06-11T00:12
происшествия
кировский район
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью рабочего при проведении строительных работ в метро в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГСУСК РФ. "Следствием установлено, что сегодня при проведении работ в метрополитене, в перегонном тоннеле на Кронштадтской улице сошли с рельс установленные на электровозе вагонетки. Одна из них придавила рабочего, который в результате телесных повреждений скончался", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ранее в пресс-службе АО "Метрострой Северной Столицы" РИА Новости сообщили, что при работах на шахте в Кировском районе произошел несчастный случай – погиб проходчик. Обстоятельства трагедии уточняются. Компания сообщила, что окажет содействие в выяснении обстоятельств случившегося, организует проверки на объектах.
https://ria.ru/20240610/zemlya-1951975665.html
https://ria.ru/20240610/ozhog-1952070282.html
кировский район
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кировский район, санкт-петербург, россия
Происшествия, Кировский район, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге завели дело после гибели рабочего при строительстве метро

СК возбудил дело после гибели рабочего при строительстве метро в Петербурге

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью рабочего при проведении строительных работ в метро в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГСУСК РФ.
"Следствием установлено, что сегодня при проведении работ в метрополитене, в перегонном тоннеле на Кронштадтской улице сошли с рельс установленные на электровозе вагонетки. Одна из них придавила рабочего, который в результате телесных повреждений скончался", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
СК возбудил уголовное дело из-за продажи земель в омском парке
Вчера, 15:45
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Ранее в пресс-службе АО "Метрострой Северной Столицы" РИА Новости сообщили, что при работах на шахте в Кировском районе произошел несчастный случай – погиб проходчик. Обстоятельства трагедии уточняются. Компания сообщила, что окажет содействие в выяснении обстоятельств случившегося, организует проверки на объектах.
Проверка воды - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
В Самарской области семья обратилась в полицию из-за ожогов после воды
Вчера, 22:09
 
ПроисшествияКировский районСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала