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Посол назвал задержание россиянки в Дании наглой провокацией - РИА Новости, 11.06.2024
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15:07 11.06.2024 (обновлено: 16:45 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/daniya-1952193176.html
Посол назвал задержание россиянки в Дании наглой провокацией
Посол назвал задержание россиянки в Дании наглой провокацией - РИА Новости, 11.06.2024
Посол назвал задержание россиянки в Дании наглой провокацией
Задержание россиянки в Дании — это провокация местных спецслужб, заявил РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:07
2024-06-11T16:45
в мире
россия
дания
владимир барбин
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Задержание россиянки в Дании — это провокация местных спецслужб, заявил РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин."Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной", — подчеркнул глава дипмиссии.Он добавил, что Москва потребует незамедлительного освобождения задержанной.По данным Барбина, ситуация связана с публикацией в датских СМИ лживых материалов о деятельности российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом. Как писало датское издание DR.dk, гражданка России в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки.Барбин подчеркнул, что правовой центр работал до 2022 года и помогал соотечественникам разбираться в датских законах, никаких других задач перед ним не стояло.
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
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в мире, россия, дания, владимир барбин
В мире, Россия, Дания, Владимир Барбин
Посол назвал задержание россиянки в Дании наглой провокацией

Посол потребует от Дании освободить россиянку, заподозренную в шпионаже

© Фото : Посольство России в ДанииПосольство России в Дании
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Посольство России в Дании
Посольство России в Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Задержание россиянки в Дании — это провокация местных спецслужб, заявил РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной", — подчеркнул глава дипмиссии.
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Он добавил, что Москва потребует незамедлительного освобождения задержанной.
По данным Барбина, ситуация связана с публикацией в датских СМИ лживых материалов о деятельности российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом.
Как писало датское издание DR.dk, гражданка России в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки.
Барбин подчеркнул, что правовой центр работал до 2022 года и помогал соотечественникам разбираться в датских законах, никаких других задач перед ним не стояло.
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