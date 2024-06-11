https://ria.ru/20240611/daniya-1952193176.html

Посол назвал задержание россиянки в Дании наглой провокацией

Посол назвал задержание россиянки в Дании наглой провокацией - РИА Новости, 11.06.2024

Посол назвал задержание россиянки в Дании наглой провокацией

Задержание россиянки в Дании — это провокация местных спецслужб, заявил РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:07

2024-06-11T15:07

2024-06-11T16:45

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россия

дания

владимир барбин

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Задержание россиянки в Дании — это провокация местных спецслужб, заявил РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин."Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной", — подчеркнул глава дипмиссии.Он добавил, что Москва потребует незамедлительного освобождения задержанной.По данным Барбина, ситуация связана с публикацией в датских СМИ лживых материалов о деятельности российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом. Как писало датское издание DR.dk, гражданка России в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки.Барбин подчеркнул, что правовой центр работал до 2022 года и помогал соотечественникам разбираться в датских законах, никаких других задач перед ним не стояло.

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

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россия

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, дания, владимир барбин