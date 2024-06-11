https://ria.ru/20240611/daniya-1952172673.html

СМИ: в Дании заподозрили россиянку в шпионаже

СМИ: в Дании заподозрили россиянку в шпионаже - РИА Новости, 11.06.2024

СМИ: в Дании заподозрили россиянку в шпионаже

Гражданка России задержана в Дании по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой РФ, утверждает датское издание DR.dk. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:03

2024-06-11T14:03

2024-06-11T14:03

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дания

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МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Гражданка России задержана в Дании по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой РФ, утверждает датское издание DR.dk. "Сегодня (во вторник) была арестована россиянка, которой было предъявлено обвинение в том, что она способствовала тому, что иностранная разведывательная служба действовала в Дании", - сообщает издание со ссылкой на датскую службу безопасности и разведки (PET). Как утверждает DR.dk, россиянка в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки. "Ожидается, что женщина будет освобождена после того, как ее допросят", - добавили в издании. Также DR отметило, что женщина занимает ключевой пост в русской общине Дании. Помимо прочего, она руководит консультационным центром для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.

https://ria.ru/20240418/frg-1940814730.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, дания