https://ria.ru/20240611/daniya-1952172673.html
СМИ: в Дании заподозрили россиянку в шпионаже
СМИ: в Дании заподозрили россиянку в шпионаже - РИА Новости, 11.06.2024
СМИ: в Дании заподозрили россиянку в шпионаже
Гражданка России задержана в Дании по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой РФ, утверждает датское издание DR.dk. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:03
2024-06-11T14:03
2024-06-11T14:03
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МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Гражданка России задержана в Дании по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой РФ, утверждает датское издание DR.dk. "Сегодня (во вторник) была арестована россиянка, которой было предъявлено обвинение в том, что она способствовала тому, что иностранная разведывательная служба действовала в Дании", - сообщает издание со ссылкой на датскую службу безопасности и разведки (PET). Как утверждает DR.dk, россиянка в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки. "Ожидается, что женщина будет освобождена после того, как ее допросят", - добавили в издании. Также DR отметило, что женщина занимает ключевой пост в русской общине Дании. Помимо прочего, она руководит консультационным центром для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.
https://ria.ru/20240418/frg-1940814730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дания
СМИ: в Дании заподозрили россиянку в шпионаже
DR.dk: в Дании задержали россиянку по подозрению в сотрудничестве с разведкой
МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости.
Гражданка России задержана в Дании по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой РФ, утверждает датское издание DR.dk
.
"Сегодня (во вторник) была арестована россиянка, которой было предъявлено обвинение в том, что она способствовала тому, что иностранная разведывательная служба действовала в Дании", - сообщает издание со ссылкой на датскую службу безопасности и разведки (PET).
Как утверждает DR.dk, россиянка в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки. "Ожидается, что женщина будет освобождена после того, как ее допросят", - добавили в издании.
Также DR отметило, что женщина занимает ключевой пост в русской общине Дании. Помимо прочего, она руководит консультационным центром для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.