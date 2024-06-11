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СМИ: в Дании заподозрили россиянку в шпионаже - РИА Новости, 11.06.2024
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14:03 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/daniya-1952172673.html
СМИ: в Дании заподозрили россиянку в шпионаже
СМИ: в Дании заподозрили россиянку в шпионаже - РИА Новости, 11.06.2024
СМИ: в Дании заподозрили россиянку в шпионаже
Гражданка России задержана в Дании по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой РФ, утверждает датское издание DR.dk. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:03
2024-06-11T14:03
в мире
россия
дания
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МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Гражданка России задержана в Дании по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой РФ, утверждает датское издание DR.dk. "Сегодня (во вторник) была арестована россиянка, которой было предъявлено обвинение в том, что она способствовала тому, что иностранная разведывательная служба действовала в Дании", - сообщает издание со ссылкой на датскую службу безопасности и разведки (PET). Как утверждает DR.dk, россиянка в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки. "Ожидается, что женщина будет освобождена после того, как ее допросят", - добавили в издании. Также DR отметило, что женщина занимает ключевой пост в русской общине Дании. Помимо прочего, она руководит консультационным центром для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.
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в мире, россия, дания
В мире, Россия, Дания
СМИ: в Дании заподозрили россиянку в шпионаже

DR.dk: в Дании задержали россиянку по подозрению в сотрудничестве с разведкой

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид на Копенгаген
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МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Гражданка России задержана в Дании по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой РФ, утверждает датское издание DR.dk.
"Сегодня (во вторник) была арестована россиянка, которой было предъявлено обвинение в том, что она способствовала тому, что иностранная разведывательная служба действовала в Дании", - сообщает издание со ссылкой на датскую службу безопасности и разведки (PET).
Как утверждает DR.dk, россиянка в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки. "Ожидается, что женщина будет освобождена после того, как ее допросят", - добавили в издании.
Также DR отметило, что женщина занимает ключевой пост в русской общине Дании. Помимо прочего, она руководит консультационным центром для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.
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