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В Ростовской области ввели режим ЧС из-за почвенной засухи
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за почвенной засухи - РИА Новости, 11.06.2024
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за почвенной засухи
Режим ЧС вводится в Ростовской области из-за почвенной засухи, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:19
2024-06-11T19:19
2024-06-11T19:26
ростовская область
василий голубев
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости. Режим ЧС вводится в Ростовской области из-за почвенной засухи, сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его информации, из-за продолжительной почвенной засухи в Ростовской области погибли и пострадали значительные площади посевов сельхозкультур."Принято решение о смене режима повышенной готовности, который действовал у нас в области с прошлой недели, на режим чрезвычайной ситуации. Подписал распоряжение, в соответствии с которым режим ЧС из-за почвенной засухи вводится в Ростовской области с 18 часов 11 июня и до особого распоряжения", - написал он в Telegram-канале.По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухой донские аграрии могут потерять до 30% урожая, добавил губернатор.
https://ria.ru/20240409/nauka-1938732279.html
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ростовская область, василий голубев, происшествия
Ростовская область, Василий Голубев, Происшествия
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за почвенной засухи
Голубев: в Ростовской области ввели режим ЧС из-за почвенной засухи