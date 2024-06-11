https://ria.ru/20240611/chs-1952265663.html

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за почвенной засухи

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за почвенной засухи - РИА Новости, 11.06.2024

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за почвенной засухи

Режим ЧС вводится в Ростовской области из-за почвенной засухи, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T19:19

2024-06-11T19:19

2024-06-11T19:26

ростовская область

василий голубев

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости. Режим ЧС вводится в Ростовской области из-за почвенной засухи, сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его информации, из-за продолжительной почвенной засухи в Ростовской области погибли и пострадали значительные площади посевов сельхозкультур."Принято решение о смене режима повышенной готовности, который действовал у нас в области с прошлой недели, на режим чрезвычайной ситуации. Подписал распоряжение, в соответствии с которым режим ЧС из-за почвенной засухи вводится в Ростовской области с 18 часов 11 июня и до особого распоряжения", - написал он в Telegram-канале.По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухой донские аграрии могут потерять до 30% урожая, добавил губернатор.

https://ria.ru/20240409/nauka-1938732279.html

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ростовская область

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ростовская область, василий голубев, происшествия