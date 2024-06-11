https://ria.ru/20240611/buynaksk-1952078963.html
В Дагестане собрали более 53 тонн воды для жителей Буйнакска
В Дагестане собрали более 53 тонн воды для жителей Буйнакска - РИА Новости, 11.06.2024
В Дагестане собрали более 53 тонн воды для жителей Буйнакска
Благотворительные фонды и предприятия Дагестана собрали более 53 тонн бутилированной воды для жителей города Буйнакска, где произошло массовое отравление людей, РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T00:33
2024-06-11T00:33
2024-06-11T00:33
происшествия
буйнакск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Благотворительные фонды и предприятия Дагестана собрали более 53 тонн бутилированной воды для жителей города Буйнакска, где произошло массовое отравление людей, предварительно, водопроводной водой, сообщили в пресс-службе главы региона. По данным минздрава Дагестана, на вечер понедельника в Буйнакске с кишечной инфекцией госпитализированы 84 человека. Ранее управление Роспотребнадзора по Дагестану и администрация города призвали жителей пить только кипяченую и бутилированную воду. "Минпромторг по поручению главы республики организовал доставку чистой воды. К работе подключились фонды "Чистое Сердце", "Инсан", "Имени Алигаджи Акушинского", предприятия. Собрано более 53 тонн бутилированной воды", – говорится в сообщении. Пресс-служба администрации Буйнакска сообщает, что в течение дня в городе была организована раздача бутилированной питьевой воды, во вторник доставка воды будет продолжена. В связи с отравлением жителей Буйнакска возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, в предприятии прошли обыски. По данным следствия, с признаками отравления горожане стали обращаться в медучреждения с 7 июня. Установлено, что люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.
https://ria.ru/20240610/ozhog-1952070282.html
https://ria.ru/20240610/otravleniya-1952075803.html
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происшествия, буйнакск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, республика дагестан
Происшествия, Буйнакск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Республика Дагестан
В Дагестане собрали более 53 тонн воды для жителей Буйнакска
Фонды и предприятия Дагестана собрали более 53 тонн воды для жителей Буйнакска