https://ria.ru/20240611/briks-1952201602.html

МИД Белоруссии выразил надежду на обретение нового статуса в БРИКС

МИД Белоруссии выразил надежду на обретение нового статуса в БРИКС - РИА Новости, 11.06.2024

МИД Белоруссии выразил надежду на обретение нового статуса в БРИКС

Минск надеется, что решения саммита БРИКС в Казани, который состоится в октябре, позволят Белоруссии обрести новый статус в организации, заявил во вторник глава РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:34

2024-06-11T15:34

2024-06-11T15:34

в мире

белоруссия

сергей алейник

брикс

казань

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МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Минск надеется, что решения саммита БРИКС в Казани, который состоится в октябре, позволят Белоруссии обрести новый статус в организации, заявил во вторник глава МИД республики Сергей Алейник. "В прошлом году наша страна подала заявку на вступление в семью БРИКС. Надеемся, что решения предстоящего саммита в Казани позволят нашей стране обрести новый статус в Объединении", - приводит слова Алейника пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Он отметил, что Белоруссия полностью разделяет цели и подходы БРИКС относительно формирования нового справедливого, подлинно многополярного мирового порядка.

https://ria.ru/20240517/briks-1946567186.html

белоруссия

казань

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, сергей алейник, брикс, казань