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МИД Белоруссии выразил надежду на обретение нового статуса в БРИКС - РИА Новости, 11.06.2024
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15:34 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/briks-1952201602.html
МИД Белоруссии выразил надежду на обретение нового статуса в БРИКС
МИД Белоруссии выразил надежду на обретение нового статуса в БРИКС - РИА Новости, 11.06.2024
МИД Белоруссии выразил надежду на обретение нового статуса в БРИКС
Минск надеется, что решения саммита БРИКС в Казани, который состоится в октябре, позволят Белоруссии обрести новый статус в организации, заявил во вторник глава РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:34
2024-06-11T15:34
в мире
белоруссия
сергей алейник
брикс
казань
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МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Минск надеется, что решения саммита БРИКС в Казани, который состоится в октябре, позволят Белоруссии обрести новый статус в организации, заявил во вторник глава МИД республики Сергей Алейник. "В прошлом году наша страна подала заявку на вступление в семью БРИКС. Надеемся, что решения предстоящего саммита в Казани позволят нашей стране обрести новый статус в Объединении", - приводит слова Алейника пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Он отметил, что Белоруссия полностью разделяет цели и подходы БРИКС относительно формирования нового справедливого, подлинно многополярного мирового порядка.
https://ria.ru/20240517/briks-1946567186.html
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в мире, белоруссия, сергей алейник, брикс, казань
В мире, Белоруссия, Сергей Алейник, БРИКС, Казань
МИД Белоруссии выразил надежду на обретение нового статуса в БРИКС

Алейник: Белоруссия надеется на новый статус в БРИКС после саммита в Казани

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Минск надеется, что решения саммита БРИКС в Казани, который состоится в октябре, позволят Белоруссии обрести новый статус в организации, заявил во вторник глава МИД республики Сергей Алейник.
"В прошлом году наша страна подала заявку на вступление в семью БРИКС. Надеемся, что решения предстоящего саммита в Казани позволят нашей стране обрести новый статус в Объединении", - приводит слова Алейника пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что Белоруссия полностью разделяет цели и подходы БРИКС относительно формирования нового справедливого, подлинно многополярного мирового порядка.
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В миреБелоруссияСергей АлейникБРИКСКазань
 
 
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