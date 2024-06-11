https://ria.ru/20240611/briks-1952182126.html

Лавров заявил о важности контактов БРИКС с региональными объединениями

Лавров заявил о важности контактов БРИКС с региональными объединениями - РИА Новости, 11.06.2024

Лавров заявил о важности контактов БРИКС с региональными объединениями

Россия считает важным налаживать контакты между региональными объединениями и БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:35

2024-06-11T14:35

2024-06-11T14:35

в мире

россия

сергей лавров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Россия считает важным налаживать контакты между региональными объединениями и БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Выступая в ходе расширенного заседания совета министров в формате БРИКС+, Лавров отметил, что сегодня важно укреплять роль таких объединений, которые "отстаивают сбалансированные, равноправные подходы к международному сотрудничеству". Такими объединениями, по словам министра, помимо БРИКС, являются ШОС, ЕАЭС, АСЕАН, СНГ, Африканский Союз, СЕЛАК, Лига арабских государств, Совет сотрудничества государств Персидского залива и другие. "Мы считаем важным налаживать контакты между всеми подобными интеграционными структурами, которые действуют на региональных уровнях с одной стороны, и нашим глобальным объединением БРИКС - с другой. Это поможет постепенной взаимоуважительной гармонизации подходов к тем проблемам, которые стоят на повестке дня всех этих объединений", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20240606/briks-1951060661.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, сергей лавров, брикс, шос, евразийский экономический союз, санкции в отношении россии, лаг