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Лавров заявил о важности контактов БРИКС с региональными объединениями - РИА Новости, 11.06.2024
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14:35 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/briks-1952182126.html
Лавров заявил о важности контактов БРИКС с региональными объединениями
Лавров заявил о важности контактов БРИКС с региональными объединениями - РИА Новости, 11.06.2024
Лавров заявил о важности контактов БРИКС с региональными объединениями
Россия считает важным налаживать контакты между региональными объединениями и БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:35
2024-06-11T14:35
в мире
россия
сергей лавров
брикс
шос
евразийский экономический союз
санкции в отношении россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Россия считает важным налаживать контакты между региональными объединениями и БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Выступая в ходе расширенного заседания совета министров в формате БРИКС+, Лавров отметил, что сегодня важно укреплять роль таких объединений, которые "отстаивают сбалансированные, равноправные подходы к международному сотрудничеству". Такими объединениями, по словам министра, помимо БРИКС, являются ШОС, ЕАЭС, АСЕАН, СНГ, Африканский Союз, СЕЛАК, Лига арабских государств, Совет сотрудничества государств Персидского залива и другие. "Мы считаем важным налаживать контакты между всеми подобными интеграционными структурами, которые действуют на региональных уровнях с одной стороны, и нашим глобальным объединением БРИКС - с другой. Это поможет постепенной взаимоуважительной гармонизации подходов к тем проблемам, которые стоят на повестке дня всех этих объединений", - отметил Лавров.
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в мире, россия, сергей лавров, брикс, шос, евразийский экономический союз, санкции в отношении россии, лаг
В мире, Россия, Сергей Лавров, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз, Санкции в отношении России, ЛАГ
Лавров заявил о важности контактов БРИКС с региональными объединениями

Лавров: России важно налаживать контакты БРИКС с региональными объединениями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Россия считает важным налаживать контакты между региональными объединениями и БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Выступая в ходе расширенного заседания совета министров в формате БРИКС+, Лавров отметил, что сегодня важно укреплять роль таких объединений, которые "отстаивают сбалансированные, равноправные подходы к международному сотрудничеству". Такими объединениями, по словам министра, помимо БРИКС, являются ШОС, ЕАЭС, АСЕАН, СНГ, Африканский Союз, СЕЛАК, Лига арабских государств, Совет сотрудничества государств Персидского залива и другие.
"Мы считаем важным налаживать контакты между всеми подобными интеграционными структурами, которые действуют на региональных уровнях с одной стороны, и нашим глобальным объединением БРИКС - с другой. Это поможет постепенной взаимоуважительной гармонизации подходов к тем проблемам, которые стоят на повестке дня всех этих объединений", - отметил Лавров.
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В миреРоссияСергей ЛавровБРИКСШОСЕвразийский экономический союзСанкции в отношении РоссииЛАГ
 
 
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