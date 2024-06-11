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В ЕС изучают возможность использовать замороженные российские активы - РИА Новости, 11.06.2024
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16:22 11.06.2024 (обновлено: 16:23 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/borrel-1952218801.html
В ЕС изучают возможность использовать замороженные российские активы
В ЕС изучают возможность использовать замороженные российские активы - РИА Новости, 11.06.2024
В ЕС изучают возможность использовать замороженные российские активы
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС и на уровне G7 изучают использование не только доходов, но самих замороженных российских активов для... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:22
2024-06-11T16:23
украина
жозеп боррель
евросоюз
g7
в мире
россия
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БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС и на уровне G7 изучают использование не только доходов, но самих замороженных российских активов для оборонных целей. "Есть другой способ добыть средства (на развитие обороны ЕС и помощь Украине – ред.), такой, как использование доходов от российских активов. Идет обсуждение, чтобы вместо использования каждый год доходов от этих активов, мы могли бы использовать сами эти активы, чтобы иметь большую сумму через финансовый механизм, и иметь сегодня доходы завтрашнего дня. Это также будет обсуждаться на саммите "большой семерки", и это, конечно, будет одним из самых крупных решений, которые ЕС и его партнеры должны будут принять", - сказал он, выступая на ежегодной аналитической конференции, организованной Институтом ЕС по изучению вопросов безопасности.
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украина, жозеп боррель, евросоюз, g7, в мире, россия
Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, G7, В мире, Россия
В ЕС изучают возможность использовать замороженные российские активы

Боррель: ЕС и G7 изучают возможность использовать активы РФ на оборонные цели

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС и на уровне G7 изучают использование не только доходов, но самих замороженных российских активов для оборонных целей.
"Есть другой способ добыть средства (на развитие обороны ЕС и помощь Украине – ред.), такой, как использование доходов от российских активов. Идет обсуждение, чтобы вместо использования каждый год доходов от этих активов, мы могли бы использовать сами эти активы, чтобы иметь большую сумму через финансовый механизм, и иметь сегодня доходы завтрашнего дня. Это также будет обсуждаться на саммите "большой семерки", и это, конечно, будет одним из самых крупных решений, которые ЕС и его партнеры должны будут принять", - сказал он, выступая на ежегодной аналитической конференции, организованной Институтом ЕС по изучению вопросов безопасности.
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УкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзG7В миреРоссия
 
 
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