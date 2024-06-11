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Расчет БПЛА уничтожил трех боевиков ВСУ в Запорожской области
Расчет БПЛА уничтожил трех боевиков ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.06.2024
Расчет БПЛА уничтожил трех боевиков ВСУ в Запорожской области
Расчет БПЛА 19-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" на Ореховском направлении в Запорожской области обнаружил и уничтожил FPV-дронами трех... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T05:16
2024-06-11T05:16
2024-06-11T05:16
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Расчет БПЛА 19-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" на Ореховском направлении в Запорожской области обнаружил и уничтожил FPV-дронами трех военнослужащих ВСУ, укрывшихся под сгоревшим танком Leopard, и опорный пункт противника, рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным Молот. "Уничтожили трех боевиков ВСУ... Не ожидал увидеть: группа противника заходила, и (они) выходили постоянно на дорогу, поджидали, пока прилетят "птички" со сбросами к ним, и начинали их расстреливать. Просто на дороге, очень неожиданно было. Я не знаю, чем они думали, но после первого двести (убитого) они перестали выходить", - сказал Молот. По его словам, на Ореховском направлении основное поражение целей осуществляется артиллерией группировки по переданным от расчетов БПЛА координатам, на расстоянии более 10 км от линии соприкосновения, где противник чувствует себя в безопасности.
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Расчет БПЛА уничтожил трех боевиков ВСУ в Запорожской области
Боец: расчет БПЛА уничтожил трех военнослужащих ВСУ под сгоревшим танком Leopard
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Расчет БПЛА 19-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" на Ореховском направлении в Запорожской области обнаружил и уничтожил FPV-дронами трех военнослужащих ВСУ, укрывшихся под сгоревшим танком Leopard, и опорный пункт противника, рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным Молот.
"Уничтожили трех боевиков ВСУ... Не ожидал увидеть: группа противника заходила, и (они) выходили постоянно на дорогу, поджидали, пока прилетят "птички" со сбросами к ним, и начинали их расстреливать. Просто на дороге, очень неожиданно было. Я не знаю, чем они думали, но после первого двести (убитого) они перестали выходить", - сказал Молот.
По его словам, на Ореховском направлении основное поражение целей осуществляется артиллерией группировки по переданным от расчетов БПЛА координатам, на расстоянии более 10 км от линии соприкосновения, где противник чувствует себя в безопасности.