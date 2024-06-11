Рейтинг@Mail.ru
Расчет БПЛА уничтожил трех боевиков ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/boets-1952089815.html
Расчет БПЛА уничтожил трех боевиков ВСУ в Запорожской области
Расчет БПЛА уничтожил трех боевиков ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.06.2024
Расчет БПЛА уничтожил трех боевиков ВСУ в Запорожской области
Расчет БПЛА 19-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" на Ореховском направлении в Запорожской области обнаружил и уничтожил FPV-дронами трех... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T05:16
2024-06-11T05:16
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926722091_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_0ec76dff1ea1beda4235dab940529acb.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Расчет БПЛА 19-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" на Ореховском направлении в Запорожской области обнаружил и уничтожил FPV-дронами трех военнослужащих ВСУ, укрывшихся под сгоревшим танком Leopard, и опорный пункт противника, рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным Молот. "Уничтожили трех боевиков ВСУ... Не ожидал увидеть: группа противника заходила, и (они) выходили постоянно на дорогу, поджидали, пока прилетят "птички" со сбросами к ним, и начинали их расстреливать. Просто на дороге, очень неожиданно было. Я не знаю, чем они думали, но после первого двести (убитого) они перестали выходить", - сказал Молот. По его словам, на Ореховском направлении основное поражение целей осуществляется артиллерией группировки по переданным от расчетов БПЛА координатам, на расстоянии более 10 км от линии соприкосновения, где противник чувствует себя в безопасности.
https://ria.ru/20240610/vsu-1952071147.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926722091_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_b0e2917b1e28b77b84a61244366fc2cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Расчет БПЛА уничтожил трех боевиков ВСУ в Запорожской области

Боец: расчет БПЛА уничтожил трех военнослужащих ВСУ под сгоревшим танком Leopard

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператоры FPV дронов
Операторы FPV дронов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Операторы FPV дронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Расчет БПЛА 19-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" на Ореховском направлении в Запорожской области обнаружил и уничтожил FPV-дронами трех военнослужащих ВСУ, укрывшихся под сгоревшим танком Leopard, и опорный пункт противника, рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным Молот.
"Уничтожили трех боевиков ВСУ... Не ожидал увидеть: группа противника заходила, и (они) выходили постоянно на дорогу, поджидали, пока прилетят "птички" со сбросами к ним, и начинали их расстреливать. Просто на дороге, очень неожиданно было. Я не знаю, чем они думали, но после первого двести (убитого) они перестали выходить", - сказал Молот.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"По всей линии фронта". Стало известно, что произошло с ВСУ
Вчера, 22:20
По его словам, на Ореховском направлении основное поражение целей осуществляется артиллерией группировки по переданным от расчетов БПЛА координатам, на расстоянии более 10 км от линии соприкосновения, где противник чувствует себя в безопасности.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала