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Штаб Трампа счел дело сына Байдена отвлечением внимания от коррупции - РИА Новости, 11.06.2024
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20:49 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/biden-1952282929.html
Штаб Трампа счел дело сына Байдена отвлечением внимания от коррупции
Штаб Трампа счел дело сына Байдена отвлечением внимания от коррупции - РИА Новости, 11.06.2024
Штаб Трампа счел дело сына Байдена отвлечением внимания от коррупции
Штаб по переизбранию бывшего президента США Дональда Трампа счел процесс по делу о нарушениях при хранении оружия против сына действующего американского лидера... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T20:49
2024-06-11T20:49
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Штаб по переизбранию бывшего президента США Дональда Трампа счел процесс по делу о нарушениях при хранении оружия против сына действующего американского лидера Хантера Байдена отвлечением внимания от коррупции его семьи. "Этот суд был лишь отвлечением внимания от реальных преступлений клана Байдена, который заработал десятки миллионов долларов из Китая, России и Украины", - написал штаб Трампа в соцсети Х. Штаб называет действующего президента "продажным", настаивая, что он управляет криминальной империей, в которой Байдены "продают правительственный доступ ради личной выгоды". Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем вмененным по делу о нарушениях при хранении оружия пунктам. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США и был признан виновным. Американский лидер Джо Байден заявил после обвинительного вердикта, что принимает решение присяжных и уважает юридическую систему. Хантер Байден может обжаловать вынесенное решение.
https://ria.ru/20240605/bayden-1950539532.html
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в мире, сша, китай, россия, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Китай, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп
Штаб Трампа счел дело сына Байдена отвлечением внимания от коррупции

Штаб Трампа счел дело сына Байдена отвлечением внимания от коррупции его семьи

© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне
Хантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Хантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Штаб по переизбранию бывшего президента США Дональда Трампа счел процесс по делу о нарушениях при хранении оружия против сына действующего американского лидера Хантера Байдена отвлечением внимания от коррупции его семьи.
"Этот суд был лишь отвлечением внимания от реальных преступлений клана Байдена, который заработал десятки миллионов долларов из Китая, России и Украины", - написал штаб Трампа в соцсети Х.
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СМИ: Хантер Байден отправлял наркодилерам фотографии кокаина
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Штаб называет действующего президента "продажным", настаивая, что он управляет криминальной империей, в которой Байдены "продают правительственный доступ ради личной выгоды".
Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем вмененным по делу о нарушениях при хранении оружия пунктам. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.
Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США и был признан виновным.
Американский лидер Джо Байден заявил после обвинительного вердикта, что принимает решение присяжных и уважает юридическую систему.
Хантер Байден может обжаловать вынесенное решение.
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Слово за Хантером. Второй срок Байдена теперь в чужих руках
24 февраля, 08:00
 
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