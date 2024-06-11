Штаб Трампа счел дело сына Байдена отвлечением внимания от коррупции
Штаб Трампа счел дело сына Байдена отвлечением внимания от коррупции его семьи
© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне
© AP Photo / Matt Slocum
Хантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Штаб по переизбранию бывшего президента США Дональда Трампа счел процесс по делу о нарушениях при хранении оружия против сына действующего американского лидера Хантера Байдена отвлечением внимания от коррупции его семьи.
Штаб называет действующего президента "продажным", настаивая, что он управляет криминальной империей, в которой Байдены "продают правительственный доступ ради личной выгоды".
Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем вмененным по делу о нарушениях при хранении оружия пунктам. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.
Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США и был признан виновным.
Американский лидер Джо Байден заявил после обвинительного вердикта, что принимает решение присяжных и уважает юридическую систему.
Хантер Байден может обжаловать вынесенное решение.
Слово за Хантером. Второй срок Байдена теперь в чужих руках
24 февраля, 08:00