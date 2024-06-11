https://ria.ru/20240611/biden-1952282929.html

Штаб Трампа счел дело сына Байдена отвлечением внимания от коррупции

Штаб Трампа счел дело сына Байдена отвлечением внимания от коррупции - РИА Новости, 11.06.2024

Штаб Трампа счел дело сына Байдена отвлечением внимания от коррупции

Штаб по переизбранию бывшего президента США Дональда Трампа счел процесс по делу о нарушениях при хранении оружия против сына действующего американского лидера... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T20:49

2024-06-11T20:49

2024-06-11T20:49

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Штаб по переизбранию бывшего президента США Дональда Трампа счел процесс по делу о нарушениях при хранении оружия против сына действующего американского лидера Хантера Байдена отвлечением внимания от коррупции его семьи. "Этот суд был лишь отвлечением внимания от реальных преступлений клана Байдена, который заработал десятки миллионов долларов из Китая, России и Украины", - написал штаб Трампа в соцсети Х. Штаб называет действующего президента "продажным", настаивая, что он управляет криминальной империей, в которой Байдены "продают правительственный доступ ради личной выгоды". Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем вмененным по делу о нарушениях при хранении оружия пунктам. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США и был признан виновным. Американский лидер Джо Байден заявил после обвинительного вердикта, что принимает решение присяжных и уважает юридическую систему. Хантер Байден может обжаловать вынесенное решение.

https://ria.ru/20240605/bayden-1950539532.html

https://ria.ru/20240224/ssha-1928985983.html

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в мире, сша, китай, россия, джо байден, дональд трамп