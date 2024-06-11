https://ria.ru/20240611/biden-1952251933.html

Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия

Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия - РИА Новости, 11.06.2024

Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия

Жюри присяжных признало сына президента США Хантера Байдена виновным по делу о нарушениях при хранении оружия, передает телеканал CNN. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T18:23

2024-06-11T18:23

2024-06-11T19:18

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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Жюри присяжных признало сына президента США Хантера Байдена виновным по делу о нарушениях при хранении оружия, передает телеканал CNN."Жюри присяжных признало Хантера Байдена виновным по всем трем предъявленным ему федеральным обвинениям в незаконном хранении огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.Накануне прокурор Лео Уайз в ходе прений заявил, что смог привести доказательства вины сына главы Белого дома, назвав их "личными, неприятными и ошеломляющими". По его словам, обвиняемый знал, что употребляет крэк в инкриминируемый период.Дело Байдена-младшегоПротив Хантера Байдена рассматривают уголовное дело о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, употребление наркотиков лишало его права на покупку пистолета, но он все равно приобрел его. Сыну президента США грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, не выносятся приговоры, связанные с лишением свободы.Адвокаты подсудимого, в свою очередь, считают, что факт употребления им наркотиков за месяц до приобретения пистолета и в те две недели, когда он владел оружием, не был доказан.Тем временем Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Это первый раз, когда под суд попал сын действующего президента США.

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сша, в мире, джо байден, хантер байден, калифорния