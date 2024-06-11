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Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия - РИА Новости, 11.06.2024
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18:23 11.06.2024 (обновлено: 19:18 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/biden-1952251933.html
Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия
Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия - РИА Новости, 11.06.2024
Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия
Жюри присяжных признало сына президента США Хантера Байдена виновным по делу о нарушениях при хранении оружия, передает телеканал CNN. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:23
2024-06-11T19:18
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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Жюри присяжных признало сына президента США Хантера Байдена виновным по делу о нарушениях при хранении оружия, передает телеканал CNN."Жюри присяжных признало Хантера Байдена виновным по всем трем предъявленным ему федеральным обвинениям в незаконном хранении огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.Накануне прокурор Лео Уайз в ходе прений заявил, что смог привести доказательства вины сына главы Белого дома, назвав их "личными, неприятными и ошеломляющими". По его словам, обвиняемый знал, что употребляет крэк в инкриминируемый период.Дело Байдена-младшегоПротив Хантера Байдена рассматривают уголовное дело о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, употребление наркотиков лишало его права на покупку пистолета, но он все равно приобрел его. Сыну президента США грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, не выносятся приговоры, связанные с лишением свободы.Адвокаты подсудимого, в свою очередь, считают, что факт употребления им наркотиков за месяц до приобретения пистолета и в те две недели, когда он владел оружием, не был доказан.Тем временем Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Это первый раз, когда под суд попал сын действующего президента США.
https://ria.ru/20240605/bayden-1950539532.html
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сша, в мире, джо байден, хантер байден, калифорния
США, В мире, Джо Байден, Хантер Байден, Калифорния
Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия

Присяжные признали Хантера Байдена виновным в незаконном хранении оружия

© AFP 2024 / RYAN COLLERDХантер Байден после заседания суда присяжных в Уилмингтоне
Хантер Байден после заседания суда присяжных в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AFP 2024 / RYAN COLLERD
Хантер Байден после заседания суда присяжных в Уилмингтоне
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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Жюри присяжных признало сына президента США Хантера Байдена виновным по делу о нарушениях при хранении оружия, передает телеканал CNN.
"Жюри присяжных признало Хантера Байдена виновным по всем трем предъявленным ему федеральным обвинениям в незаконном хранении огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.
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Накануне прокурор Лео Уайз в ходе прений заявил, что смог привести доказательства вины сына главы Белого дома, назвав их "личными, неприятными и ошеломляющими". По его словам, обвиняемый знал, что употребляет крэк в инкриминируемый период.

На минувшей неделе во время рассмотрения дела в суде штата Делавэр гособвинитель показал присяжным несколько видео, которые удалось получить с электронных устройств Хантера Байдена. По данным CNN, на одном из них он держит предмет, похожий на трубку для курения, а на другом видно "белую субстанцию на весах". Сообщается, что в тот же день показания дал спецагент ФБР, занимавшийся расследованием. По его словам, обвиняемый отправил сообщение о том, что курит крэк-кокаин, через несколько дней после покупки оружия.

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Дело Байдена-младшего

Против Хантера Байдена рассматривают уголовное дело о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, употребление наркотиков лишало его права на покупку пистолета, но он все равно приобрел его. Сыну президента США грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, не выносятся приговоры, связанные с лишением свободы.
Адвокаты подсудимого, в свою очередь, считают, что факт употребления им наркотиков за месяц до приобретения пистолета и в те две недели, когда он владел оружием, не был доказан.
Тем временем Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Это первый раз, когда под суд попал сын действующего президента США.
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