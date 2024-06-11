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Над Белгородской областью сбили третий за час беспилотник
Над Белгородской областью сбили третий за час беспилотник - РИА Новости, 11.06.2024
Над Белгородской областью сбили третий за час беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, пресечена попытка киевского режима устроить... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T11:43
2024-06-11T11:43
2024-06-11T11:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, пресечена попытка киевского режима устроить террористическую атаку, сообщили в Минобороны России."Одиннадцатого июня около 11.25 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили третий за час беспилотник
Минобороны: ПВО сбила над Белгородской областью еще один украинский беспилотник