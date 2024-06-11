https://ria.ru/20240611/bespilotnik-1952133527.html

Над Белгородской областью сбили третий за час беспилотник

Над Белгородской областью сбили третий за час беспилотник - РИА Новости, 11.06.2024

Над Белгородской областью сбили третий за час беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, пресечена попытка киевского режима устроить... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:43

2024-06-11T11:43

2024-06-11T11:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, пресечена попытка киевского режима устроить террористическую атаку, сообщили в Минобороны России."Одиннадцатого июня около 11.25 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)