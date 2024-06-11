https://ria.ru/20240611/bayden-1952264232.html
"Горжусь им". Байден принял обвинительный вердикт сыну
"Горжусь им". Байден принял обвинительный вердикт сыну - РИА Новости, 11.06.2024
"Горжусь им". Байден принял обвинительный вердикт сыну
Президент США Джо Байден в связи с обвинительным вердиктом своему сыну Хантеру заявил, что принимает решение суда, но продолжает гордиться сыном. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:07
2024-06-11T19:07
2024-06-11T19:41
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в связи с обвинительным вердиктом своему сыну Хантеру заявил, что принимает решение суда, но продолжает гордиться сыном."Как я сказал на прошлой неделе, я приму (любой - ред.) исход по этому делу и сохраню уважение к юридической системе в то время, как Хантер раздумывает об апелляции", - говорится в опубликованном Белым домом заявлении президента США. Он подчеркнул, что, будучи отцом Байдена, он "любит и гордится тем, каким он является сегодня". В связи с обвинительным вердиктом Байден-старший указал, что "многие семьи, члены которых столкнулись с проблемой (алкогольной и наркотической - ред.) зависимости разделяют чувство гордости за любимых, которые могут вернуться с темной стороны и проявляют силу и стойкость на пути восстановления".Жюри присяжных в суде в штате Делавэр ранее сегодня вынесло обвинительный вердикт Хантеру Байдену по делу о незаконном хранении и приобретении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку и владение оружием. По действующему законодательству ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. Сын президента США также проходит по делу о неуплате налогов в штате Калифорния.Обвинительный вердикт Байдену-младшему стал первым в истории случаем, когда под суд попал сын действующего президента США. Президент США Джо Байден ранее заявил, что в случае обвинительного приговора не станет использовать свое право на помилование.
https://ria.ru/20240601/khanter-1949922279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Хантер Байден
"Горжусь им". Байден принял обвинительный вердикт сыну
Джо Байден заявил, что продолжает гордиться сыном, несмотря на вердикт
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в связи с обвинительным вердиктом своему сыну Хантеру заявил, что принимает решение суда, но продолжает гордиться сыном.
"Как я сказал на прошлой неделе, я приму (любой - ред.) исход по этому делу и сохраню уважение к юридической системе в то время, как Хантер раздумывает об апелляции", - говорится в опубликованном Белым домом заявлении президента США. Он подчеркнул, что, будучи отцом Байдена, он "любит и гордится тем, каким он является сегодня". В связи с обвинительным вердиктом Байден-старший указал, что "многие семьи, члены которых столкнулись с проблемой (алкогольной и наркотической - ред.) зависимости разделяют чувство гордости за любимых, которые могут вернуться с темной стороны и проявляют силу и стойкость на пути восстановления".
Жюри присяжных в суде в штате Делавэр
ранее сегодня вынесло обвинительный вердикт Хантеру Байдену
по делу о незаконном хранении и приобретении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку и владение оружием. По действующему законодательству ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. Сын президента США также проходит по делу о неуплате налогов в штате Калифорния
.
Обвинительный вердикт Байдену-младшему стал первым в истории случаем, когда под суд попал сын действующего президента США. Президент США Джо Байден ранее заявил, что в случае обвинительного приговора не станет использовать свое право на помилование.