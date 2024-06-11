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Присяжные определились с вердиктом в деле против Хантера Байдена - РИА Новости, 11.06.2024
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18:12 11.06.2024 (обновлено: 18:28 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/bayden-1952249956.html
Присяжные определились с вердиктом в деле против Хантера Байдена
Присяжные определились с вердиктом в деле против Хантера Байдена - РИА Новости, 11.06.2024
Присяжные определились с вердиктом в деле против Хантера Байдена
Жюри присяжных достигли вердикта в деле против сына президента США Хантера Байдена по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:12
2024-06-11T18:28
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Жюри присяжных достигли вердикта в деле против сына президента США Хантера Байдена по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия, заявил РИА Новости представитель суда."Они достигли, я могу подтвердить" - сообщил представитель судебной инстанции.В понедельник прокурор по делу против Хантера Байдена заявил присяжным, что смог доказать его вину в ходе судебного процесса, а доказательства были "личными, неприятными и ошеломляющими".Адвокаты считают, что в ходе судебного следствия не был доказан факт употребления Хантером Байденом наркотиков за месяц до приобретения пистолета и в те две недели, когда он владел оружием, пока вдова его брата не выкинула пистолет в мусорку.Против Байдена-младшего рассматривают уголовное дело о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США. Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что примет любое решение суда против сына и в случае обвинительного приговора не станет использовать свое право помиловать его.
https://ria.ru/20240601/khanter-1949922279.html
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сша, хантер байден, в мире
США, Хантер Байден, В мире
Присяжные определились с вердиктом в деле против Хантера Байдена

Присяжные определились с вердиктом в деле против Хантера Байдена

© AP Photo / Julio CortezХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Жюри присяжных достигли вердикта в деле против сына президента США Хантера Байдена по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия, заявил РИА Новости представитель суда.
"Они достигли, я могу подтвердить" - сообщил представитель судебной инстанции.
В понедельник прокурор по делу против Хантера Байдена заявил присяжным, что смог доказать его вину в ходе судебного процесса, а доказательства были "личными, неприятными и ошеломляющими".
Адвокаты считают, что в ходе судебного следствия не был доказан факт употребления Хантером Байденом наркотиков за месяц до приобретения пистолета и в те две недели, когда он владел оружием, пока вдова его брата не выкинула пистолет в мусорку.
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Против Байдена-младшего рассматривают уголовное дело о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.
Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США. Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что примет любое решение суда против сына и в случае обвинительного приговора не станет использовать свое право помиловать его.
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