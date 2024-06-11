https://ria.ru/20240611/bayden-1952249956.html

Присяжные определились с вердиктом в деле против Хантера Байдена

Присяжные определились с вердиктом в деле против Хантера Байдена - РИА Новости, 11.06.2024

Присяжные определились с вердиктом в деле против Хантера Байдена

Жюри присяжных достигли вердикта в деле против сына президента США Хантера Байдена по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T18:12

2024-06-11T18:12

2024-06-11T18:28

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Жюри присяжных достигли вердикта в деле против сына президента США Хантера Байдена по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия, заявил РИА Новости представитель суда."Они достигли, я могу подтвердить" - сообщил представитель судебной инстанции.В понедельник прокурор по делу против Хантера Байдена заявил присяжным, что смог доказать его вину в ходе судебного процесса, а доказательства были "личными, неприятными и ошеломляющими".Адвокаты считают, что в ходе судебного следствия не был доказан факт употребления Хантером Байденом наркотиков за месяц до приобретения пистолета и в те две недели, когда он владел оружием, пока вдова его брата не выкинула пистолет в мусорку.Против Байдена-младшего рассматривают уголовное дело о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США. Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что примет любое решение суда против сына и в случае обвинительного приговора не станет использовать свое право помиловать его.

https://ria.ru/20240601/khanter-1949922279.html

https://ria.ru/20240412/nebenzya-1939679497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, хантер байден, в мире