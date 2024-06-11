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В Москве часть балкона рухнула на женщину - РИА Новости, 11.06.2024
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20:04 11.06.2024 (обновлено: 20:09 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/balkon-1952273204.html
В Москве часть балкона рухнула на женщину
В Москве часть балкона рухнула на женщину - РИА Новости, 11.06.2024
В Москве часть балкона рухнула на женщину
Часть балкона рухнула на женщину на проспекте Мира в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T20:04
2024-06-11T20:09
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Часть балкона рухнула на женщину на проспекте Мира в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "По предварительной информации, 11 июня на проспекте Мира произошло обрушение облицовки балкона одного из домов. В результате пострадала женщина-пешеход. Она доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что мещанская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты доследственной проверки проводимой по данному факту, а также оценку исполнения ответственными лицами частной управляющей компании требований федерального законодательства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве часть балкона рухнула на женщину

Прокуратура: на проспекте Мира в Москве часть балкона рухнула на женщину

© Фото : Прокуратура МосквыНа месте обрушения облицовки балкона одного из домов на Проспекте Мира в Москве
На месте обрушения облицовки балкона одного из домов на Проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
На месте обрушения облицовки балкона одного из домов на Проспекте Мира в Москве
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Часть балкона рухнула на женщину на проспекте Мира в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, 11 июня на проспекте Мира произошло обрушение облицовки балкона одного из домов. В результате пострадала женщина-пешеход. Она доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мещанская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты доследственной проверки проводимой по данному факту, а также оценку исполнения ответственными лицами частной управляющей компании требований федерального законодательства.
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