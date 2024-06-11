https://ria.ru/20240611/balkon-1952273204.html

В Москве часть балкона рухнула на женщину

В Москве часть балкона рухнула на женщину - РИА Новости, 11.06.2024

В Москве часть балкона рухнула на женщину

Часть балкона рухнула на женщину на проспекте Мира в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T20:04

2024-06-11T20:04

2024-06-11T20:09

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Часть балкона рухнула на женщину на проспекте Мира в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "По предварительной информации, 11 июня на проспекте Мира произошло обрушение облицовки балкона одного из домов. В результате пострадала женщина-пешеход. Она доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что мещанская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты доследственной проверки проводимой по данному факту, а также оценку исполнения ответственными лицами частной управляющей компании требований федерального законодательства.

https://ria.ru/20240518/lift-1946878879.html

москва

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2024

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происшествия, москва