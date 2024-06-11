https://ria.ru/20240611/balkon-1952273204.html
В Москве часть балкона рухнула на женщину
В Москве часть балкона рухнула на женщину - РИА Новости, 11.06.2024
В Москве часть балкона рухнула на женщину
Часть балкона рухнула на женщину на проспекте Мира в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T20:04
2024-06-11T20:04
2024-06-11T20:09
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952273520_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9a1b5a7d3e5961aba188cfd06d318fb5.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Часть балкона рухнула на женщину на проспекте Мира в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "По предварительной информации, 11 июня на проспекте Мира произошло обрушение облицовки балкона одного из домов. В результате пострадала женщина-пешеход. Она доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что мещанская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты доследственной проверки проводимой по данному факту, а также оценку исполнения ответственными лицами частной управляющей компании требований федерального законодательства.
https://ria.ru/20240518/lift-1946878879.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952273520_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_df04169318ead87a2f897be50c056372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве часть балкона рухнула на женщину
Прокуратура: на проспекте Мира в Москве часть балкона рухнула на женщину
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Часть балкона рухнула на женщину на проспекте Мира в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщает пресс-служба
столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, 11 июня на проспекте Мира произошло обрушение облицовки балкона одного из домов. В результате пострадала женщина-пешеход. Она доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мещанская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты доследственной проверки проводимой по данному факту, а также оценку исполнения ответственными лицами частной управляющей компании требований федерального законодательства.